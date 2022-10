Literatur

Liebe im Schatten der Wut: Alex Schulmans "Verbrenn all meine Briefe"

Mit "Verbrenn all meine Briefe" gelang Alex Schulman in Schweden 2018 der Durchbruch als literarischer Autor, der Roman wurde zu seinem bisher erfolgreichsten Bestseller.

Plus In "Verbrenn all meine Briefe" dokumentiert Alex Schulman seine Expedition in die eigene Familiengeschichte in einer Erzählung von Liebe und Poesie und deckt ein düsteres Geheimnis auf.

Kann es sein, dass traumatische Erlebnisse der Vorfahren auch noch die Nachkommen belasten? Alex Schulman ist überzeugt davon, dass sein Großvater, der Schriftsteller Sven Stolpe, an seinen unvermittelten Wutanfällen Schuld trägt. Weil er damit nicht nur seine Frau schockiert, sondern auch seinen Kindern Angst einjagt, beschließt er, dieser Wut auf den Grund zu gehen. Dabei stößt er auf ein Familiengeheimnis, das ihn zu einem Roman inspiriert. In „Verbrenn alle meine Briefe“ beschreibt Schulman die eigenen Probleme, dokumentiert seine Expedition in die Familiengeschichte und konzentriert beides in einer anrührend poetische Liebesgeschichte.

