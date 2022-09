Literatur

vor 35 Min.

Neue Bücher: Liebe, Sex und andere Katastrophen

Plus Ist Literatur umso besser, je näher sie am wirklichen Leben bleibt? Thomas Melle und Ruth Herzberg feierten damit große Erfolge. Eine Blick in ihre neuen Büchern.

Von Wolfgang Schütz Artikel anhören Shape

Gleich geht es um ganz viel Sex. So viel und so explizit, dass eines dieser beiden Bücher sogar mit dem Zusatz versehen ist: ab 16 Jahren. Aber bei all dem Unglück, das in den Romanen geschildert wird, ist der doppelte Glücksfall: Mann wie Frau, die hier schreiben, können über Sex schreiben – nicht peinlich, nicht verschämt, nicht pornografisch, nicht schwülstig, nicht klischeehaft, nicht metaphernumwölkt … Gut. Eher eine Seltenheit, zumal in deutschen Romanen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen