Nino Haratischwilis neuer Roman: Fernes Leben, bedrohlich nah

In "Das mangelnde Licht" erzählt die Brecht-Preisträgerin von Liebe und Krieg in jener Zeit, als die Sowjetunion auseinanderfiel und Separationsbewegungen im Kaukasus zu blutigen Kämpfen führten.

Ein Buch, schwer wie ein Backstein, das auch manchmal schwer im Magen liegt. Doch Nino Haratischwilis Roman „Das mangelnde Licht“ ist auch ein Buch, das man kaum aus der Hand legen will, mitreißend trotz der allgegenwärtigen Gewalt, von der es – auch – erzählt. Die 1983 in Georgien geborene Haratischwili zeigt sich in diesem Roman über die Umbruchzeit der 1980er und 1990er Jahre wieder als großartige Autorin. Man könnte ihr überbordende Erzähllust vorwerfen und wenig Scheu vor Klischees. Aber das ist marginal angesichts der beklemmenden Aktualität und der spannenden Konstruktion dieses Romans.

Es ist eine Fotoausstellung in Brüssel, bei der sich drei der vier georgischen Freundinnen nach Jahrzehnten wieder treffen. Und anhand dieser Fotos nimmt die Ich-Erzählerin, die Restaurateurin Keto, die Leser mit in ihre Heimat und in ihre Kindheit in der Hauptstadt Tbilissi. Aufgewachsen ist Keto mit ihrem nach dem Tod der Mutter geistig stets abwesenden Vater, zwei gebildeten Großmüttern und dem labilen Bruder Rati. Das Häusergeviert, in dem auch die Freundinnen zu Hause sind, ist mit seinen mafiösen Strukturen ein Spiegelbild der damaligen georgischen Gesellschaft – in der Seele verwundet durch Kriegs- und Mangelerfahrung. Im Konflikt um Abchasien werden lebenshungrige junge Männer und Familienväter zu menschlichen Wracks.

Schöne und schreckliche Erinnerungen

Dina, die Fotografin, hat diese Tragödie in ihren Fotos festgehalten – und alles andere. Das Leben, die Leidenschaft, den Tod. Letzterem hat sie oft ins Auge gesehen, sodass sie schließlich das Leben nicht mehr ertragen hat. Nun müssen die Freundinnen ohne sie, die immer die Fäden in der Hand gehalten hatte, die so ansteckend war mit ihrer Lebenslust, weiterexistieren. Beim Betrachten der Fotos erinnern sie sich an gemeinsame Zeiten. Unbeschwerte Abenteuer, zu denen Dina sie überredet hatte wie den nächtlichen Einbruch in den Zoo, schreckliche Erlebnisse wie Mord und Vergewaltigung, Drogen und Krieg. Und an die eigenen Wunden, die selbst verschuldeten und die, die ihnen das Leben zugefügt hat.

Die kluge Ira, die sich schon als Mädchen in die kokette Nene, die Nichte des Paten von Tbilissi, verliebt hat, und die später versucht hat, die Freundin aus den Klauen der kriminellen Familie zu befreien, erkennt zu spät die Folgen ihrer „guten Tat“. Und Nene, von Kind an im Familienverbund für die weibliche Opferrolle erzogen, hat ihre Rebellion gegen die, die ihren Geliebten ermordet haben, auf ihre Verführungskünste reduziert.

Nino Haratischwili erhielt 2018 den Bertolt-Brecht-Preis der Stadt Augsburg. Foto: Annette Zoepf

Auch Keto, Dinas beste Freundin, oszilliert zwischen den Welten und kann sich nicht mit einem bürgerlichen Leben abfinden. Zu stark wirken die Erfahrungen ihrer Kindheit und Jugend nach: „Meine Liebe habe ich in einer Welt zurückgelassen, die nicht mehr existiert und die mich heute Abend von diesen imposanten Wänden angestarrt hat. Ich habe sie an einem Ort zurückgelassen, an den ich niemals zurückkehren werde, bei Menschen, die nur noch als Schatten in meinem Kopf existieren.“

Nino Haratischwili, Augsburgs Brecht-Preisträgerin des Jahres 2018, verwebt mit leichter Hand die Schicksale ihrer Protagonistinnen mit der Geschichte, sie weckt den Zeitgeist von einst, der seine Schatten noch immer auf die Gegenwart wirft, und beschreibt den Kampf, den vor allem Frauen führen müssen, um sich aus der Opferrolle zu befreien. Als die schöne Anna nach einer Vergewaltigung in den Wahnsinn flüchtet, fragt Keto anklagend nach dem Warum. Und Anna antwortet: „Weil wir Frauen es aushalten.“ Keto will es nicht aushalten, sie will ihr Leben selbstbestimmt leben.

Als die Vertriebenen zurückkehrten

Mit ihrem fast rauschhaften Roman bringt Nino Haratischwili Licht ins Dunkel einer Kriegsgeschichte, die beinahe schon wieder vergessen ist. Dabei schreibt sie so lebensprall und süffig, dass man ihr gerne in sämtliche Windungen der Geschichte folgt, ja bis hinein in ihre Abgründe. Zum Beispiel ins Kriegsgeschehen: „Am ersten September 1993, mit dem Ende der Sommerferien, gingen die Kinder in Abchasien wie gewohnt zur Schule. Der Frieden schien fragil, aber die Menschen waren so ermattet und dürsteten so sehr nach einem Stück Normalität, dass sie sich bereitwillig dieser dürftigen, illusorischen Ruhe hingaben, die sie als die neue Normalität akzeptieren. Tausende Vertriebene kehrten auf Geheiß der Regierung in ihre Häuser zurück. Die georgische Artillerie, die Panzer und Geschütze wurden zurückbeordert. Der vom russischen Stab erarbeitete Sturmplan sah die Einkesselung der Stadt vor. Am 16. September eröffneten Abchasier das Feuer. Die sogenannte russische Friedensmission unternahm keine Versuche, diesen Sturm abzuwehren. Die Abchasier erhielten vollen Zugriff auf das russische Waffenarsenal und die Bomber. Das Hauptziel aber war, das Regierungsgebäude einzunehmen und alle georgischen Regierungsvertreter zu liquidieren. Dina entkam diesem Inferno dank der Unterstützung eines französischen Evakuierungsteams. Diese drei Wochen, die sie in Sochumi verbracht hatte, machten die Veränderungen ihres Wesens unwiderruflich.

Wie auch nach dem letzten Mal im Frühjahr verlor sie nicht viele Worte über ihre Albträume, aber sie brachte all diese die Luft abschnürenden Bilder zurück nach Tbilissi.“

Nino Haratischwili: Das mangelnde Licht. Frankfurter Verlagsanstalt, 832 Seiten, 34 Euro.