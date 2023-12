Unsere Bücher des Jahres als Geschenktipps für Weihnachten

Es hat seinen feinen Hintersinn, dass dieses Buch im Standardformat einer Bibel auftritt. Ein Band für alle Tage und jeden Gemütszustand, ein Buch, nach dem man einfach greift und darin zu blättern beginnt, bis der suchende Sinn sich irgendwo festhakt. Ein Buch der Bücher für alle, die Gedichte mögen (oder ebendieses noch lernen wollen), ist Der ewige Brunnen , ein mit deutscher Dichtung vollgepackter Tausendseiter, der in den 1950er-Jahren erstmals und in diesem Frühjahr gänzlich überarbeitet neu erschienen ist. Beibehalten wurde der Gedanke der thematischen Anordnung der Gedichte, die nun zusammengefasst sind in zwei Dutzend Kapiteln mit Überschriften wie „Kindheit“ oder „In der Lebensmitte“, „Aus dem Alltag“ oder „Natur erfahren“, aber auch „Krieg, Flucht, Vernichtung“, „Glaube und Zweifel“ und „Lebenskunst“. Hierzu sprechen Dichter wie Oswald von Wolkenstein und Wolf Wondratschek, Elisabeth Borchers und Wilhelm Busch, die Comedian Harmonists ebenso wie die Droste und und und … Wer dieser Tage noch nicht die rechte Gestimmtheit für Weihnachten verspürt, der schlage im Kapitel „Feste feiern“ die Seiten um, um sich vielleicht von Eichendorffs „Weihnachten“ („Markt und Straßen steh’n verlassen") aufhelfen zu lassen – oder, wenn man der Angelegenheit eher kritisch gegenübersteht, um Erich Kästners „Weihnachtslied, chemisch gereinigt“ anzuprobieren („Morgen, Kinder, wird’s nichts geben“). Egal, wann und wo und wie man in diesen „Ewigen Brunnen“ hinabsteigt, man stößt immer auf einen Schatz. (sd) – Der ewige Brunnen. Deutsche Gedichte aus zwölf Jahrhunderten. Herausgegeben von Dirk von Petersdorff. C.H.Beck, 1168 S., 28 €

In ihrem Beziehungsleben haben sie sich nichts geschenkt: Franz-Xaver Kroetz konnte nach der Trennung keine zehn Minuten mit Marie-Theres Relin im selben Raum sein, sie hat ihm regelmäßig den Tod gewünscht. Dann hatte Relin, die Idee für ein gemeinsames Buch. In Szenen keiner Ehe erzählen sie unabhängig voneinander von einer Reise, die mit dem Auto nicht nur von Teneriffa zurück nach München, sondern auch tief in die Vergangenheit führt. Der Deal: Keiner weiß, was der andere schreibt. Das tun beide mit großer, oft erstaunlicher Offenheit. Das ist unterhaltsam und manchmal schonungslos – egal ob es finanzielle Sorgen, banalen Alltagsärger oder künstlerische Versagensängste geht. Bundesweit hat das Buch für Schlagzeilen gesorgt, weil Relin in einer kurzen Passage den sexuellen Missbrauch durch ihren berühmten Onkel Maximilan Schell erstmals offenbart. (mai) - Marie-Theres Relin, Franz-Xaver Kroetz: Szener keiner Ehe. dtv, 320 S., 25 €.

Am Ende eines Jahres vieler starker Bücher von Autorinnen, die trotz relativ weniger Seiten in eindrucksvoller Sprache größten Tiefengrund ausloten, fällt die Entscheidung schwer. Da war natürlich Judith Hermanns Nachdenken über Leben und Schreiben in Wir hätten uns alles gesagt, dazu die weniger namhafte, aber mit den gleichen Mitteln überzeugende Landsfrau Birgit Birnbacher in der Liebes- und Identitätsgeschichte Wovon wir leben. Aber da waren ja auch noch die Französinnen: Brigitte Giraud mit ihrem fesselnden Trauerwerk Schnell leben und Camille Laurens, die in So wie du mich willst gleich alles bespiegelt – das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, zwischen Leben und Schreiben, zwischen Wirklichkeit und Social Media … Eine Typfrage, für wen sich da was als Geschenk anbietet. Und wem das alles zu wenig fantastisch ist, der hat ja immer noch den Fluchtpunkt Walter Moers und seine Zamonienromane, diesmal neu mit Die Insel der Tausend Leuchttürme. (ws) - Walter Moers: Die Insel der Tausend Leuchttürme, Penguin Verlag, 656 S., 42 €