Vertreibung aus einem Paradies: Le Clezios Roman "Bretonisches Lied"

Nein, dem französischen Nobelpreisträger Le Clezio sind in seinem „Bretonischen Lied“ nicht nur wunderbar wehmütige Kindheitserinnerungen gelungen. Es ist auch eine Warnung.

Kinder lieben oft diesen „köstlichen Kitzel“, dieses angenehme Gruseln, das Hexen und Wölfe in Fantasiewelten auslösen, schreibt Jean-Marie Gustave Le Clezio. „Aber für mich als Kind hatte der Krieg nichts mit einer Geschichte von Wölfen und Hexen gemein. Es war eine namenlose Angst ohne Gesicht, ohne Geschichte.“ Und so kommt sein „Bretonisches Lied“ genau zur rechten Zeit. Denn der französische Nobelpreisträger, der 1940 in Nizza geboren wurde, legt nicht nur stilistisch fein austarierte sommerliche Kindheitserinnerungen voller Wehmut vor. Er feiert nicht nur die Schönheit einer Region. Ein Lobgesang im Übrigen, der durchaus auch als Kritik an einer auf wertvolle Traditionen pfeifenden, allzu rücksichtslosen Naturzerstörung verstanden werden darf. Le Clezio ist vor allem auch eine beeindruckende Warnung gelungen. Ein Warnung vor dem Krieg.

"Bretonisches Lied" von Jean-Marie Gustave Le Clezio: Unbeschwerte Sommerurlaube in der Bretagne

Doch in seiner ersten der zwei im „Bretonischen Lied“ versammelten autobiografischen Erzählungen lässt er uns zunächst nostalgisch mit ihm schwelgen. Erlebten er und sein Bruder doch überwiegend unbeschwerte Sommerurlaube in dem Dorf Sainte-Marine in der Bretagne. Und Le Clezio versteht es, vom wunderbaren Geruch des Wassers, vom Zauber der Pfützen bei Ebbe, von durch Torgitter erhaschte und daher um so bleibendere Bilder von prachtvollen Villen und deren Bewohnern zu erzählen – alltägliche Begebenheiten aus der Kindheit, die in der Erinnerung des erwachsenen Erzählers gerade durch ihre Flüchtigkeit ihren besonderen Reiz gewinnen.

Nicht einmal die Sprache der Kindheit ist geblieben. Wobei Le Clezio so schön schreibt: „Aber die Worte, ob auf Französisch oder auf Bretonisch, drücken nicht das aus, was man empfindet, wenn man sich in der Strömung des Flusses treiben lässt, das Boot auf den Strudeln schaukelt, die Sonne sich im Wasser spiegelt und man dem Gluckern des Wassers lauscht.“

"Bretonisches Lied": Jeder Krieg traumatisiert die Kinder

Doch Le Clezios Kindheit bestand nicht nur aus glücklichen Fähr-Fahrten über schöne Flüsse und der Faszination für Fischer. „Das Kind und der Krieg“ heißt die zweite Erzählung, die die Zeit zwischen 1940 und 1945 umfasst. Und hier wird auf jeder Seite vor allem eines klar: jeder Krieg traumatisiert die Kinder. Auch wenn er selbst sich nicht daran erinnert, das Wort Krieg in der ganzen Zeit, in der er gedauert hat, gehört zu haben, schreibt er: „Kinder, selbst wenn sie noch ganz klein sind, ahnen, was man ihnen verheimlicht, und spüren instinktiv, dass man sie belügt.“ Doch Frauen und Kinder seien nur „kollaterale Elemente des Krieges, man zählt und verbucht ihre Verletzungen und ihre Toten, so wie man es beim Verlust von Vieh, bei der Zerstörung von Wohnhäusern oder beim Plündern von Goldreserven oder Proviant tun könnte. Sie sind keine Opfer, sondern ‘Schäden’. Sie werden nie Helden sein.“ Was für bedrückende Sätze in diesen wieder aktuellen Kriegszeiten.

Jean-Marie Gustave Le Clezio: Bretonisches Lied. Aus dem Französischen von Uli Wittmann, Kiepenheuer & Witsch, 192 Seiten, 22 Euro

Lesen Sie dazu auch