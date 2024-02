Literatur

Zum 150. Geburtstag von Hofmannsthal: Die Moderne im Spiegel Wiens

Plus Hugo von Hofmannsthal schuf ein Frühwerk, an dem er sein ganzes Leben lang gemessen wurde. Dabei gibt es so viel mehr beim Jubilar zu entdecken.

Von Mathias Mayer

Er ist sein Leben lang an seinem Jugendwerk gemessen worden: So scheint er später davon gesprochen zu haben, wenn er mit 24 Jahren gestorben wäre, hätte er eine "runde Biographie" gehabt. Der Wiener Dichter Hugo von Hofmannsthal, dessen Geburtstag sich am 1. Februar zum 150. Mal jährt, publizierte schon mit 16 Jahren Gedichte, erzwungenermaßen als Schüler unter fremdem Namen. Er war somit der junge Star einer Gruppe von Autoren, die als "Das Junge Wien" Geschichte schreiben sollte, und seine frühen Essays und lyrischen Dramen (weil sie ohne viel Handlung auszukommen suchen) sorgten für enorme Aufmerksamkeit. Gedichte wie "Terzinen über Vergänglichkeit" oder "Ballade des äußeren Lebens" haben von ihrem magischen Tonfall nichts verloren.

Heute freilich ist er vor allem noch als Autor des "Jedermann" im allgemeinen Bewusstsein, jenes von ihm eingerichteten "Spiels vom Sterben des reichen Mannes", das seit 1920 jährlich auf dem Salzburger Domplatz gespielt wird. Und dann sind es weiterhin die Opern aus seiner Zusammenarbeit mit Richard Strauss, die nach wie vor die Spielpläne zwischen London und Tokio, Wien und New York füllen. Aber Hofmannsthal kann nicht einfach als ein "Klassiker der Moderne" verabschiedet werden: Der "Jedermann" ist weit mehr als nur die Wiederbelebung eines mittelenglischen Moralitätenstückes, – vielmehr ist ihm eine gründliche Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Soziologie eingeschrieben: Hofmannsthal hat sich intensiv mit Georg Simmels "Philosophie des Geldes" beschäftigt, die kurz zuvor erschienen war. Hofmannsthals Werk ist somit am ehesten als ein Protokoll, als Widerspiegelung moderner Fragestellungen zu beschreiben. "Was wir besitzen sollten, das besitzt uns, und was das Mittel aller Mittel ist, das Geld, wird uns in dämonischer Verkehrtheit zum Zweck der Zwecke", so resümiert der Dichter, und wer wollte das für überholt halten wollen?

