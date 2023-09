Ludwig-Musical

Der König darf jetzt träumen: „Dream King“ feiert Premiere in Füssen

Plus Mit „Dream King“ zeigt das Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen ein drittes von Ludwig II. inspiriertes Musical. Die reale Person tritt dabei hinter Mythen und Legenden und einer Botschaft zurück.

Von Markus Röck

Der Schlussvorhang fällt gleich zwei Mal im neuen Musical „Dream King“ im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen. Das erste Mal, als der böse Klingsor besiegt ist und der Schwanenprinz den Kelch der Träume gerettet hat. Als sich das begeisterte Premierenpublikum bereits zum Schlussapplaus erhoben hat, geht der Vorhang noch zu einem letzten Lied auf. Die stehenden Zuhörerinnen und Zuhörer bekommen aus den Mündern des Ensembles noch mit auf den Heimweg, was dem Autorenpaar Janet Chvatal und Marc Gremm mit ihrem Stück am Herzen liegt: „Lebe Deinen Traum!“ – so wie es schon im Untertitel heißt.

Ludwig steht in dreifacher Version auf der Bühne

Nein, es ist kein weiteres Musical über das Leben König Ludwigs II. von Bayern – auch wenn der gleich in dreifacher Version auf der Bühne steht: als junger Prinz (bei der Premiere sehr eindrucksvoll verkörpert von Noah von Rom), als erwachsener König und mythischer Schwanenprinz. „Für ein drittes Ludwig-Musical wäre ich nicht zurückgekehrt“, sagt der mittlerweile zum Fernsehserien-Star avancierte Jan Ammann nach der Premiere unserer Redaktion. Wie in den beiden bisherigen Füssener Stücken über den Märchenkönig verkörpert er den Monarchen und kassiert für seine unglaubliche Bühnenpräsenz und seinen eindrucksvoll intonierten Gesang nach jedem Auftritt donnernden Szenenapplaus. „Ludwig steht bei den Menschen im Allgäu für Träume, Visionen, Mut und Eigenständigkeit“, sagt Ammann. Und die Individualität könne man in Zeiten, in denen Soziale Netzwerke Standards setzen, nicht genug betonen. „Ich fühle mich als Künstler verpflichtet, etwas zu hinterlassen, so wie der König mit seinen Schlössern“, sagt Amman zum neuen Stück.

