06:19 Uhr

Es gibt sie noch, die Bewahrer des Dialekts

Plus Vier Jahre lang hat Lothar Bidmon nach schwäbischen Lyrikschätzen gesucht. Nun legt er seine Anthologie „Butzagägaler“ mit über 500 Gedichten vor.

Von Ralph Manhalter Artikel anhören Shape

Der Oberbayer mag mitunter auf die Landschaft westlich des Lechs mit einigem Hochmut herabsehen, sie im schlimmsten Fall gar nicht als kulturell eigenständige Region wahrnehmen. Dass Schwaben, hier sei explizit jener Teil bedacht, welcher spätestens seit napoleonischen Zeiten zum heutigen Freistaat gehört, mehr ist als ein altbayerischer Appendix, führt in München vereinzelt immer noch zu Erstaunen. Dabei war es ein gebürtiger Weißenhorner, ein Schwabe mit Herz und Seele, der in den 1770er Jahren die ersten mundartlichen Gedichte in der Sprache seiner Heimat veröffentlichte. Mit Sebastian Sailer, dem späteren Prämonstratenserchorherren von Obermarchtal, fand die schwäbische Sprache Einzug in die religiöse Lyrik, unvergessen seine „Schwäbische Schöpfung“.

Der Blick ins 21. Jahrhundert zeigt, dass es sie immer noch gibt, die Bewahrer des Dialektes zwischen Bodensee und Lech, zwischen Ries und Allgäu, allesamt Erben Sailers. Zwischen den fast 50 Jahren seit der Veröffentlichung einer gesamt(bayerisch)schwäbischen Gedichtsammlung unter dem prägnanten Titel „Biera ond Zelta“ haben sich sowohl die Themen als auch der Modus der Lyrik verändert. Lothar Bidmon aus Weißenhorn ist es zu verdanken, dass nach vier Jahren bemühten Recherchierens, Sammelns und Editierens mit dem „Butzagägaler“ ein zeitgenössischer Nachfolger präsentiert werden kann.

