Heino möchte mindestens 104 Jahre alt werden

Hallo Heino! Passt das so oder wollen Sie lieber bürgerlich mit Herr Kramm angesprochen zu werden? Wie werden Sie gewöhnlich begrüßt?

HEINO: Ja, Heino, Heino, Heino. Immer nur Heino!

In den Medien war kürzlich zu lesen, dass Sie im Bierkönig am Ballermann einen Jahrhundertvertrag unterschrieben haben, genauer gesagt dort singen sollen, bis Sie 100 Jahre sind. Ist das so alles richtig?

HEINO: Ja, das ist alles so vorgesehen, aber am Ende bestimmt es natürlich der liebe Gott. Wir hatten so viel Erfolg am Ballermann, dass die Geschäftsleitung sich darum bemüht hat, mich möglichst lange vertraglich zu halten. Ehrlich gesagt, macht es mir auch großen Spaß, dass ich in meinem Alter die jungen Leute noch so begeistern kann.

Sie feiern im Dezember Ihren 87. Geburtstag. Aus dieser Ballermann-Ankündigung darf man annehmen, dass es Ihnen gesundheitlich aktuell ziemlich gut geht, oder?

HEINO: Mir geht es tatsächlich gut. Ich habe keine Wehwehchen. Ich schlage allerdings auch nicht über die Stränge wie viele meiner Kollegen, die schon nicht mehr da sind.

Haben Sie bestimmte Fitness-Rituale, die Sie pflegen, dass Sie noch so vital sind oder einfach nur gute Gene?

HEINO: Nein, eigentlich nicht. Ich schlafe aber gerne und sehr viel und habe meinen festen Rhythmus im Tagesablauf. Morgens um elf Uhr frühstücke ich, dann lese ich meine Zeitungen. Hinterher ruhe ich mich wieder aus und gegen sechs, halbsieben essen wir zu Abend. Dann plaudere ich mit meiner neuen Familie über die Zukunft (er lacht).

Haben Sie sich eigentlich selbst ein bestimmtes Mindestalter als Ziel gesetzt?

HEINO: Wenn ich gesund bleiben sollte, möchte ich mindestens 104 Jahre werden. Ich habe ja viel mit Johannes Heesters zu tun gehabt. Wir waren oft zusammengesessen. Den Johannes habe ich dafür bewundert, dass er mit 106 noch fit war. So etwas würde ich mir auch wünschen.

Ihre Frau Hannelore ist vor zwei Jahren überraschend gestorben. Sie waren 44 Jahre lang ein Paar. Wie gehen Sie heute mit diesem Verlust um?

HEINO: Der Tod von Hannelore hängt mir natürlich schon noch nach. Denn wir waren 44 Jahre zusammen und haben so viele glückliche Momente gemeinsam erlebt. Übrigens: Wer hätte das gedacht? Die Presse hat uns damals zwei Jahre gegeben. Der Volkssänger und die österreichische Prinzessin – da dachten viele, das kann nicht gut gehen. Wir haben aber all die Zweifler aber eines Besseren belehrt! Dieser Verlust macht mich immer noch traurig, ich werde aber durch meine neue kleine Familie in Kitzbühel sehr gut betreut. Es fehlt mir an nichts und ich bin sehr glücklich. Mein kleiner Enkel (der Sohn von Helmut Werner und seiner Frau Nicole Mieth) macht mir große Freude. Der beansprucht den Opa ganz schön. Mir tut das aber sehr gut, und es hilft auch bezüglich der Trauer.

Mal, was ganz anderes. Sie haben ja ursprünglich Bäcker und Konditor gelernt. Jahrzehntelang haben Sie ein eigenes Kaffeehaus in Ihrem Wohnort Bad Münstereifel betrieben. Weil der Mietvertrag auslief, musste es schon vor Jahren schließen. Würden Sie gerne noch einmal so ein Café eröffnen?

HEINO: Ja, wirklich schade, dass das Café in meinem früheren Wohnort Bad Münstereifel geschlossen werden musste. Als gelernter Konditor hatte ich natürlich eine enge Beziehung dazu. Darum würde ich es auch nicht ausschließen, nochmal ein Kaffeehaus zu eröffnen, wenn sich die Gelegenheit ergeben sollte.

Am Samstag, 18. Oktober, gastieren Sie in Gersthofen. Was erwartet das schwäbische Publikum? Welche Ihrer Hits werden Sie singen? Eher die traditionellen Volkslieder wie Blau blüht der Enzian oder Schwarzbraun ist die Haselnuss oder das moderne Repertoire mit Raps von Cro?

HEINO: Wir haben festgestellt, dass durch den Erfolg am Ballermann viele junge Leute in meine Konzerte kommen. Klar werde ich einen Querschnitt meiner alten Hits präsentieren, aber auch jede Menge aus dem neuen Repertoire. Es wird alles gesungen – von der „Schwarzen Barbara“ bis zum „Enzian“, von „Junge“ von den Ärzten bis zu „Ein Gläschen am Morgen“. Und ich präsentiere natürlich auch meinen neuen Hit „Holla die Waldfee“. Der kommt gerade bei den jungen Leuten fantastisch an. (Sein Manager ergänzt: „Und natürlich darf die deutsche Nationalhymne nicht fehlen…“) Oh, ja, die hätte ich fast vergessen. Sie soll der krönende Abschluss des Konzerts werden. Da singt das Publikum – ob jung oder alt – immer begeistert mit. Übrigens will ich vor oder nach dem Konzert auch das Grab von Roy Black bei Augsburg besuchen, denn den Roy habe ich als Kollegen sehr geschätzt.

Noch mal zur Nationalhymne. Sie haben sich ja im Alter neu erfunden. Die Kunstfigur Heino hat sich im Laufe der Jahrzehnte gewandelt – vom konservativen Volkssänger hin zum Rocker und Rapper? Manche Medien haben Sie an den rechten politischen Rand gerückt, obwohl Sie ja früher SPD und zuletzt die CDU gewählt haben. Wie haben Sie diese Entwicklung wahrgenommen?

HEINO (LACHT): Man muss sich doch weiterentwickeln und mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit! Ich habe immer Volkslieder, aber auch klassisches Repertoire gesungen. Heute mache ich eben auch Partymusik. Und wenn einer wie ich mit fast 87 Jahren noch mit den jungen Menschen auf meinen Konzerten richtig abfeiern kann, macht mich das zufrieden und vermittelt mir das Gefühl, alles richtigzumachen.

Wie viel vom Menschen Heinz Georg Kramm (so ist Heinos bürgerlicher Name) steckt in der Kunstfigur Heino?

HEINO: Das ist viel, sehr viel. Im Prinzip bin ich auch als Heino immer noch der Heinz Georg Kramm, der ich immer war. Ich habe zumindest das Gefühl, dass ich mich menschlich auch durch meine großen Erfolge nie verändert habe, wie andere Kollegen, die etwas übergeschnappt sind. Ich weiß, dass man, wenn man lange in diesem Beruf ist, hart arbeiten muss. Das mache ich seit Jahrzehnten. Da ich noch ein paar Jahre singen will, muss ich weiter diszipliniert leben, damit ich nicht über meine Grenzen gehe. Mein Motto ist und ist immer gewesen: Fleißig sein, viel arbeiten und im Beruf aufgehen.

Von wem haben Sie Ihre Bodenhaftung gelernt?

HEINO: Ich habe sie meiner Mutter zu verdanken, von der habe ich auch das musikalische Talent. Denn meinen Vater durfte ich ja nie richtig kennenlernen, er ist 1941 gefallen, da war ich gerade mal zweieinhalb Jahre alt. Auch mein musikalisches Team und mein Management haben immer dafür gesorgt, dass ich nie Flausen im Kopf hatte.

Sie feiern im Dezember Ihren 87. Geburtstag. Wissen Sie schon wie und wo?

HEINO: Ich glaube, den werde ich auf der Bühne mit einem Gläschen Rotwein feiern. Da stoße ich dann mit meinem Publikum an.

Ist Rotwein ihr Lieblingsgetränk?

HEINO: Das ist so, ja.

Wenn Sie noch einen Wunsch an eine gute Fee hätten - wie würde der lauten?

HEINO: Ich habe ja noch immer über 100 Auftritte im Jahr und würde mir wünschen, dass mir noch viele gesunde Jahre bei meiner kleinen Familie und meinem Publikum bleiben.

Zur Person Heinz Georg Kramm, geboren 1938, ist als Musiker unter seinem Künstlernamen Heino bekannt – als Schlagersänger und Interpret von Volkslieder. In seiner langen Karriere hat er über 55 Millionen Tonträger verkauft. Gerade hat er auf dem Ballermann einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Am 18. Oktober tritt Heino im Rahmen seiner „Made in Germany“ Tour in der Stadthalle Gersthofen auf.