24 Fakten zu 30 Jahren «All I Want for Christmas Is You»

In der Adventszeit gibt es vor ihr kein Entkommen, auf Weihnachtsmärkten, im Kaufhaus, überall - gemeint ist natürlich Mariah Carey und ihr Hit «All I Want for Christmas Is You». Die Komposition wird jetzt 30 Jahre alt.

Eine Sammlung von 24 Dingen oder kuriosen Fakten rund um den Song:

01. Jedes Jahr um den 1. November herum (1994 erschien das Lied genau am 1.11.) soll die Pause für den Song vorbei sein. Dann postet die «Queen of Christmas» Mariah Carey in den sozialen Medien, die Zeit sei wieder gekommen, um ihn zu spielen.

02. Carey machte 2024 schon einige Witzvideos, es sei bislang nicht so weit. Zusammen mit der für Kamala Harris und die Demokraten engagierten Schauspielerin Kerry Washington postete Carey Ende Oktober ein Video bei Instagram, dass noch nicht ihre Saison sei, sondern - in Anspielung auf die US-Wahl - erst mal Voting-Season: «Zeit, die Stimme abzugeben!» - All we need is: «Youuu», stimmten beide an mit der Melodie des Hits.

03. Carey ist wegen ihres Hits gerade in der Adventszeit vielbeschäftigt. Letztes Jahr besuchte Carey mit ihren 2011 geborenen Zwillingen Monroe und Moroccan in der Weihnachtszeit das Weiße Haus, traf Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris.

04. Dieses Jahr plant Carey wieder eine Weihnachtstour («Mariah Carey's Christmas Time»), die erst nach den Wahlen beginnt (am 6.11.). Sie führt etwa in die Hollywood Bowl in Los Angeles, nach Palm Springs, Dallas, Boston und am Ende nach Brooklyn, New York (17.12.).

05. Für Jüngere ist «All I Want for Christmas Is You» inzwischen das Weihnachtslied überhaupt - mehr als zum Beispiel «O Tannenbaum», «Stille Nacht» oder «White Christmas».

06. Das 30 Jahre alte Lied hat inzwischen das 40 Jahre alte «Last Christmas» von Wham! als Weihnachtspopsong Nummer eins (für manche auch Nervtöter schlechthin) überholt.

07. In den USA war «All I Want for Christmas Is You» erst 25 Jahre nach Erscheinen - 2019 - zum ersten Mal auf Platz 1 der Billboard-Charts - als erster Weihnachtssong seit 61 Jahren.

08. In Deutschland kam der Song ebenfalls erst im Jahr 2019 das erste Mal auf Platz eins.

09. Das Lied hat bislang 17 Wochen auf der Eins in Deutschland gesammelt, vier davon 2023. Wenn es 2024 wieder vier Wochen schafft oder gar mehr, dann könnte es den Rekord von «Komet» von Udo Lindenberg und Apache 207 brechen (21 Wochen Platz eins).

10. Von GfK Entertainment als Charts-Ermittler heißt es: «All I Want for Christmas Is You» war bislang 98 Wochen in den Single-Charts platziert, dürfte 2024 also die Marke von 100 Wochen knacken. Mit einem erneuten Charteinstieg sei Anfang/Mitte November zu rechnen. 2023 war er am 10. November, im Jahr 2022 am 18. November.

11. Eine Anekdote zum Lied ist, dass Mariah Carey es mitten im Sommer aufnahm und für die richtige Stimmung das Studio mit Tannengrün und Lichterketten dekoriert worden sein soll.

12. Careys damaliger Ehemann Tommy Mottola spielt im Videoclip von 1994 den Weihnachtsmann, der Mariah unter anderem ein Geschenk übergibt.

13. Mariah Carey schrieb den Song zusammen mit dem Produzenten Walter Afanasieff.

14. Eine Anekdote lautet, dass das Lied innerhalb von nur 15 Minuten geschrieben worden sei. Das stimmt dann aber wohl doch nicht, es war laut Afanasieff mehr Arbeit.

15. Die Geschichte des Songwriter-Duos Carey/Afanasieff ist nicht so harmonisch, wie es bei einem Weihnachtssong im Idealfall wäre. Die beiden sind seit Jahrzehnten zerstritten.

16. Apropos Ärger: Schon öfter gab es Klagen gegen das Lied, etwa weil andere meinten, sie hätten die Zeilen «All I Want for Christmas Is You» früher erfunden.

17. Carey adaptierte «All I Want for Christmas Is You» 2015 für ein Kinderbuch, in dem sie die Hauptfigur ist. Es gibt auch einen Animationsfilm von 2017 dazu: «Die kleine Mariah wünscht sich nichts mehr, als einen Welpen zu Weihnachten...»

18. Es gibt eine Menge Merchandising-Artikel zum Hit: etwa eine Mariah-Carey-Weihnachtsbarbiepuppe, weil Carey nun mal die Queen of Christmas ist. Die «Barbie Signature X Mariah Carey Holiday Celebration» kostet 115 Euro.

19. Zum 30. Jubiläum des Songs gibt es Extras, etwa das Doppelalbum «Merry Christmas – 30th Anniversary Deluxe Vinyl» für rund 100 Dollar.

20. Carey brachte in den vergangenen Jahren verschiedene Versionen heraus, eine etwa mit Justin Bieber als Duett. Doch viele denken, nichts gehe über das Original von 1994.

21. Bevor Carey «All I Want for Christmas Is You» und das Album «Merry Christmas» 1994 veröffentlichte, hatte sie erst wenige andere Alben herausgebracht. Sie dachte damals, es sei zu früh in ihrer Karriere für Weihnachtsmusik, weil das erst Ältere machen, sagte sie in einer TV-Show. Doch die Liebe zum Fest habe ihre Meinung verändert.

22. Careys Lieblingszeile in «All I Want for Christmas Is You» lautet angeblich «I won't even wish for snow» (Ich werde mir nicht einmal Schnee wünschen), denn sie liebe Schnee eigentlich sehr. Da Los Angeles eigentlich nie ein Winterwunderland ist, reist die Sängerin im Winter gern nach Aspen (Colorado), das als eine Art St. Moritz der USA gilt.

23. «All I Want for Christmas Is You» - und Eierlikör: Im vergangenen Jahr verriet Carey dem Magazin «People» über ihre Festlichkeiten, dass sie zu Weihnachten auch mal Eierlikör trinke (anderes möge sie aber lieber) und dass sie Lametta am Baum nicht so gern möge.

24. In einem Interview der «Los Angeles Times» sagte Carey gerade erst wieder über «All I Want for Christmas Is You», es sei ihr Ziel gewesen, etwas zu erschaffen, das bleibe. «Ich glaube, als ich es schrieb, dachte ich daran, dass es auch zeitlos sein sollte. Ich wollte, dass es sich wie ein moderner Klassiker anfühlt.» Ein Evergreen. Mission erfüllt.

