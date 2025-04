Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa im Alter von 89 Jahren gestorben

Der peruanische Schriftsteller und Politiker Mario Vargas Llosa ist tot. Das teilte seine Familie auf der Plattform X mit. Vargas Llosa sei am Sonntagabend (Ortszeit) in Lima friedlich im Kreise seiner Familie verstorben. „Mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser Vater verstorben ist“, schrieb sein Sohn auf X.

2010 erhielt Mario Vargas Llosa den Nobelpreis für Literatur

Vargas Llosa ist bekannt für seine Werke wie „Die Stadt und die Hunde“ (1963), „Das böse Mädchen“ (2006) oder „Das Fest des Ziegenbocks“ (2000). Seinen letzten Roman „Die große Versuchung“ schrieb er mit 88. Im Jahr 2010 erhielt er den Nobelpreis für Literatur „für seine Kartographie der Machtstrukturen und scharfkantigen Bilder individuellen Widerstands, des Aufruhrs und der Niederlage.“ Gegenüber dem britischen Guardian sagte Vargas Llosa damals, der Nobelpreis sei für eine Woche wie ein Märchen gewesen, jedoch auch ein Albtraum für ein Jahr, da er vor lauter Interviews und Buchmessen kaum Zeit zum Schreiben hatte.

2023 überreichte Perus Präsidentin Vargas Llosa die wichtigste Auszeichnung des Landes, den „Orden der Sonne von Peru“. Im selben Jahr wurde der damals 86-Jährige als erster Schriftsteller, der nicht auf Französisch schreibt, in Frankreich in die ehrwürdige Académie française aufgenommen.

Mario Vargas Llosa zog sich nach einer Wahlniederlage aus der Politik zurück

Geboren wurde Vargas Llosa 1936 in der Stadt Arequipa im Süden von Peru. In den Sechziger und Siebziger Jahren galt er als einer der großen Namen der lateinamerikanischen Literatur. Vargas Llosa betätigte sich auch politisch. In den Achtzigern wurde Vargas Llosa Vorsitzender des liberalen Movimiento Libertad. 1990 bewarb er sich um das Amt des peruanischen Präsidenten. Letztendlich unterlag er im zweiten Wahlgang dem Außenseiter Alberto Fujimori und zog sich daraufhin aus der Politik zurück. Aus seinen politischen Erfahrungen habe er gelernt, dass er Schriftsteller sei, kein Politiker, sagte Vargas Llosa im Jahr 2012 im Guardian.