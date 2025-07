König Ludwig I. hat das Zeug zum Herzenskönig

Frau Krauss, über Ludwig I. ist schon viel geschrieben worden. Weshalb noch eine Biografie über diesen König von Bayern?

MARITA KRAUSS: Mein Zugang zu Ludwig ging über meine Biografie von Lola Montez. Da vertiefte ich mich in Ludwigs Tagebücher während seiner Zeit mit Lola und entdeckte darin einen völlig anderen Ludwig, als ich ihn bis dahin kannte. Durch die Tagebücher trat er mir entgegen als ein ungemein fürsorglicher, großzügiger, gebildeter Mann, sodass ich mir dachte: Dieser Ludwig hat sehr wenig zu tun mit dem Ludwig, wie ich ihn aus anderen Biografien kenne.

Sie wollten ein bestimmtes Bild von Ludwig korrigieren.

KRAUSS: Ich habe festgestellt, dass die bisherigen Biografien doch sehr eingeschränkte Sichtweisen auf Ludwig reproduzierten. Heinz Gollwitzer zum Beispiel, der eine bedeutende Biografie über Ludwig verfasste, hatte vorher über Ludwigs Minister Karl von Abel gearbeitet und sah gewissermaßen aus dessen Perspektive auf Ludwig. Und der hohe katholische Beamte Abel fand vieles furchtbar, was der König seiner Meinung nach anstellte, die Beziehung zu Lola Montez ganz besonders. Das ist definitiv nicht meine Perspektive. Mich hat der Mensch hinter dem König interessiert.

Sie nennen Ludwig in Ihrem Buch einen Menschen mit „hochgespanntem Lebensgefühl“. Was ist darunter zu verstehen?

KRAUSS: Er war sehr beeinflusst von der Romantik, auch von Schiller, dessen Werk er liebte. Ludwigs Lebensgefühl hing eng mit dem „Erhobensein“ zusammen. Das hieß für ihn, einen idealisierenden Bogen zu spannen zum intensiven Gestalten des Lebens, den Mut zu haben, sich einzulassen auf die eigenen Gefühle. Sein Lebensgefühl stand stets in engem Zusammenhang mit der Liebe – wenn er nicht verliebt war, hatte er das Gefühl, gar nicht richtig zu leben. Wobei das Verliebtsein für ihn idealisierte Emotion bedeutete, ein platonisches Verehren, bei dem man der Angebeteten selbst verfasste schwärmerische Gedichte zu Füßen legte. Mit den meisten Frauen, die er anbetete, umschwärmte, in Gedichten besang, hat er sich keineswegs im Bett aufgehalten, er war beseelt von der Liebe zu ihnen. Lola Montez hat das einmal großartig formuliert, als sie sagte, Ludwig sei das Musterbild eines galanten Mannes.

Lola Montez - bis heute ist die Wahrnehmung Ludwigs wesentlich bestimmt durch seine Beziehung zu der Tänzerin. Zu recht?

KRAUSS: Durch die Affäre mit ihr wird das Bild von Ludwig stark verkürzt – es entstand das Klischee vom König und der Tänzerin, vom Rücktritt wegen einer hochstaplerischen Tänzerin, einem unmoralischen Luder. Was natürlich so nicht stimmt: Ludwig ist 1848 zurückgetreten, weil er nach seinen Zugeständnissen in der Revolution nicht mehr in der Art und Weise herrschen konnte, wie er das zuvor 23 Jahre lang getan hatte. Sicher hat ihn die Lola-Affäre geschwächt, auch seelisch. Die Beziehung zu dieser Frau, die keineswegs eine niedere Kokotte war, wie kolportiert wurde und wird, sondern eine blitzgescheite kosmopolite, gebildete Frau, war keine Sex-Affäre, sie war für Ludwig eine tiefe Liebe. Doch die katholische Front um den Minister Abel war sehr beschäftigt damit, diese Beziehung zur Staatsaffäre aufzubauschen, was Ludwigs Renomée fundamental beschädigte. Es ist mir wichtig zu zeigen, dass man Ludwig nicht mit diesem Bild in die Geschichte schicken kann.

Ein ganzes Kapitel widmen Sie Ludwigs Träumen, vor allem seinem Träumebuch, in dem er ein Jahr lang jeden seiner Träume festgehalten hat. Welche Erkenntnisse liefern diese Aufzeichnungen, zumal doch Übereinkunft darüber beststeht, dass geträumten Ereignisse nicht für bare Münze genommen werden können?

KRAUSS: Ludwigs Träumebuch ist eine Quelle, die bisher noch nicht ausgewertet wurde. Deshalb dachte ich, mich diesen Träumen einmal zu widmen und fragte den Münchner Psychoanalytiker Dr. Herbert Will, ob er mich dabei unterstützen würde, um nicht in ein falsches Fahrwasser zu kommen. Ich wollte einen Zugang zu den inneren Welten des Königs erhalten. Dies ermöglichen beispielsweise die wiederholten Träumen über seinen Vater Maximilian I.: Ludwig träumte erstmals bereits etwa drei Monate nach seiner Thronbesteigung, der Vater sei noch am Leben, habe es aber außer der Stiefmutter und Ludwigs Bruder Karl niemandem gesagt. Doch er, Ludwig habe doch inzwischen so vieles verändert und damit seine Kritik am Vater deutlich gemacht. Dieser Traum setzte sich mit Varianten über Jahre hinweg fort, bis in das Träumebuch des Jahres 1839. Ludwig hatte zu seinem Vater ein sehr ambivalentes Verhältnis, er fürchtete ihn, wollte aber von ihm geliebt werden. Durch das Aufschreiben der Träume unternahm er 1839, so Herbert Will, eine Art Selbsttherapie, am Schluss zeigte einer der Träume, dass er die Dominanz des Vaters überwunden hatte.

Ungewöhnlich, dass ein Regent seine Träume mit solcher Konsequenz aufschreibt.

KRAUSS: Absolut, das ist eine singuläre Quelle. Man hat sonst nicht die Möglichkeit, die Träume eines Königs zu betrachten. Ungewöhnlich auch, dass Ludwig seine Träume, wie übrigens auch seine 65.000 Seiten Tagebuch, bewusst überlieferte. Er war historisch sehr interessiert und wollte nicht nur den König, sondern auch die Person Ludwig der Nachwelt überliefern.

Stichwort Politik: Zu Ludwigs politischem Instrumentarium gehört die „Symbolpolitik“, die, wie Sie schreiben, eine Politik „mit Kunst und Geschichte“ war. Wie hat man sich das vorzustellen?

KRAUSS: Ludwig war stark geprägt vom napoleonischen Zeitalter. Er hatte so viel Krieg erlebt, schon als Kind wäre er bei der Beschießung Mannheims durch die Franzosen fast ums Leben gekommen, und er hatte als junger Mann viel Kriegsleid mitansehen müssen. Er selbst wollte daher keine Politik mit dem Militär machen, schon gar nicht in Friedenszeiten. Ludwig war vielmehr daran gelegen, dem noch jungen, aus heterogenen Teilen bestehenden Königreich Bayern Herz und Seele zu geben. So benannte er etwa die „Kreise“, unsere heutigen bayerischen Regierungsbezirke, um: Vor seiner Regentschaft trugen sie nach französischem Vorbild Flüssenamen. Zur besseren Identifikation heißen sie seit 1837 nach den angeblichen „Stämmen“ der Franken, Schwaben etc. Ludwig war ein Mann der großen Emotion, er wollte die Emotion seiner Untertanen für ihre Heimat stärken, und zwar nicht nur von oben verordnet, dies sollte auch von unten entstehen. Er förderte historische Vereine und die Forschung vor Ort. Erst mit dem Stolz auf die eigene kleine Heimat, so war er überzeugt, kann man sich auch mit der großen Heimat identifizieren. Ein Integrationsmodell, das bis in jüngere Zeit funktioniert, wenn man sieht, dass sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Vertriebenen als „vierter Stamm“ in Bayern integrieren konnten.

Und welche Rolle spielte dabei die Kunst?

KRAUSS: Ludwig war überzeugt, dass sich in einem Kulturstaat Bayern, in dem die Menschen auf die neuen Bauten und Museen und Denkmäler stolz sind, die Bewohnerinnen und Bewohner letztlich auch mit ganz Bayern identifizieren können. Ich glaube, das hat auch funktioniert.

Ludwig I. hat für Bayern zweifellos viel geleistet. Warum ist im bayerischen Kollektivgedächtnis dann nicht er, sondern Ludwig II. „der Kini“, der König der Herzen geworden?

KRAUSS: An Ludwig II. fasziniert sicherlich die Idee des romantischen Königs. Der schöne Jüngling, der da auf den Schnupftabaksdosen abgebildet war, wurde eine Identifikationsgestalt. An Ludwig II. können wir bis heute unsere Fantasie abarbeiten. Diesen Nimbus eines Märchenkönigs hat Ludwig I. nun mal nicht. Ich persönlich aber finde Ludwig I. um ein Vielfaches interessanter und meine auch, dass Ludwig I. zu Unrecht nicht der Herzenskönig der Bayern ist.

Zur Person Marita Krauss ist Historikerin und war bis 2023 Professorin für Europäische Regionalgeschichte an der Universität Augsburg. Ihre Biografie „Ludwig I. von Bayern. Träume und Macht“ ist soeben im Verlag C. H. Beck erschienen (636 Seiten, zahlreiche farbige Abbildungen, 44 Euro).

