Musiker

vor 3 Min.

Meat Loaf ist tot: Sänger mit 74 Jahren gestorben

Der Sänger und Schauspieler Meat Loaf ist tot. Er war bekannt für sein Album "Bat out of Hell" und die Rolle des Eddie in der "Rocky Horror Picture Show".

Von Sarah Höger

Mehr Informationen erfolgen in Kürze an dieser Stelle.

Themen folgen