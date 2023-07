Künstliche Intelligenz bringt Karel Gotts Stimme zurück

Der "Sinatra des Ostens" starb schon 2019. Doch er bleibt unvergessen. Zu seinem 84. Geburtstag wagt der Rundfunk Cesky rozhlas ein Experiment.

Die legendäre Stimme des gestorbenen Schlagersängers Karel Gott kehrt zurück: Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) ahmt der tschechische öffentlich-rechtliche Rundfunk Cesky rozhlas den samtenen Klang des "Sinatra des Ostens" nach. Zum Einsatz kommt die Stimme in einer Lesung aus der postum erschienenen Autobiografie Karel Gotts mit dem übersetzten Titel "Mein Weg zum Glück", wie der Sender am Donnerstag bekanntgab.

"Ich empfinde eine gewisse Anspannung, denn Karel hat Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Fans in diesem Land - und jeder wird das Ergebnis irgendwie bewerten", sagte der Programmdirektor des Senders, Ondrej Novacek. Die erste Folge wird am Freitag ausgestrahlt. Der 2019 gestorbene Karel Gott wäre an diesem Tag 84 Jahre alt geworden. Der Sänger von Hits wie "Babicka" und "Biene Maja" verkaufte im Laufe seiner langen Karriere Schätzungen zufolge mehr als 50 Millionen Tonträger.

In jeder der Fortsetzungsepisoden werden rund zwei Minuten von der KI-generierten Stimme gesprochen. Den Rest liest wie gewohnt ein Sprecher vor. Grund sei der enorme Produktionsaufwand, hieß es. Novacek betonte, dass die Entwicklung der KI-Stimme im Einvernehmen mit Karel Gotts Witwe Ivana geschehen sei. Diese habe gerührt reagiert, als sie sich das Ergebnis angehört habe. Zudem habe der Sender Rechtsanwälte konsultiert.

(dpa)