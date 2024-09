Tattoo-Model Fabien Tietjen spielt in ARD-Zweiteiler mit

3,5 Millionen Follower bei Tiktok, 635.000 bei Instagram: der 28-jährige Fabien Tietjen aus der Nähe von Bremen inszeniert seine Tattoos in den Sozialen Medien mit großen Erfolg. Ab Freitag ist das Tattoo-Model auch als Schauspieler im Fernsehen zu sehen. Er spielt in der ARD-Reihe «Feuerwehrfrauen» einen Feuerwehrmann. In die Rolle konnte er sich aufgrund seiner eigenen beruflichen Vergangenheit gut hineinversetzen: Tietjen war dreieinhalb Jahre bei einer Werksfeuerwehr eines Bremer Unternehmens beschäftigt, bevor er sich komplett seiner Karriere als Influencer widmete. Auch der Charakter seiner Figur Olli Meyer sei seinem eigenen ähnlich, sagt Tietjen: «Außen sehr hart, innen sehr emotional, empathisch und bodenständig.» Die Dreharbeiten seien für ihn «super entspannt» gewesen.

Die ARD-Serie startet am Freitag, 13. September, 20.15 Uhr, mit dem ersten Film «Phönix aus der Asche». Der zweite Film «Heim gesucht» folgt am Freitag, 20. September, um 20.15 Uhr. In den Hauptrollen spielen Nadja Becker und Katja Danowski.

Icon Vergrößern Tattoo-Model Fabien Tiejen spielt in einem ARD-Zweiteiler mit. Foto: Carmen Jaspersen/dpa Icon Schließen Schließen Tattoo-Model Fabien Tiejen spielt in einem ARD-Zweiteiler mit. Foto: Carmen Jaspersen/dpa