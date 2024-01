Memmingen

29.01.2024

Landestheater Schwaben bringt Hauptmanns "Die Ratten" ins Rutschen

Im Landestheater Memmingen bewegen sich in Gerhart Hauptmanns "Die Ratten" alle auf der schiefen Bahn ( auf dem Bild Lisa Flachmeyer und Michael Naroditski).

Plus Im Landestheater Memmingen stürzen die Menschen in Gerhart Hauptmanns "Die Ratten" schnell steil ab. Das Ensemble wird gefeiert.

Bruno, der brutale Bewohner einer Berliner Mietskaserne, kriecht als erster aus dem Boden der Bühne im Landestheater Memmingen. Später kommen andere Menschen der unterprivilegierten Klasse wie die Ratten von unten herauf auf die breite Bahn gekrochen, die die Bühne beherrscht. Die Rampe von Bühnenbildner Dirk Seesemann ist steil und gefährlich. Wer ausrutscht, droht in den Abgrund gezogen zu werden, in den die Gefallenen und Verarmten verschwinden. Selbst der geschäftstüchtige Theaterdirektor Harro Hassenreuter (Thorsten Hamer), der standesgemäß stets oben auf der Rampe auftritt, rutscht bei seinem ersten Erscheinen aus.

Auch der sozial besser Gestellte steht mit einem Fuß auf der schiefen Bahn, wenn er sich mit seiner Geliebten, der Schauspielerin Alice Rütterbusch (Josephine Bönsch) im obersten Stock des Hauses zum Stelldichein in seinem Kostümfundus verabredet. Doch letztendlich verliert er nie den Halt. Ganz anders Frau Jette John, die den Fundus verwaltet und die im Zentrum von Gerhard Hauptmanns Tragikomödie „Die Ratten“ steht. Sie nimmt das Kind eines ungewollt schwangeren Dienstmädchens (Almut Kohnle) an sich und gibt es als ihr eigenes aus. Regisseurin und Intendantin Christine Hofer setzt Frau Johns Geschichte mit der fulminanten Gastschauspielerin Lisa Flachmann aus Berlin und einem großartig aufspielenden Ensemble fesselnd in Szene.

