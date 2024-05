Metallica im Olympiastadion: Die wichtigsten Infos zu den Konzerten

Metallica kommt ins Münchner Olympiastadion. Hier erfahren Sie das Wichtigste zu den Konzerten von Tickets und Vorbands über Anfahrt und Parken bis zum Einlass.

Vor fast 40 Jahren stand Metallica das erste Mal in Deutschland auf der Bühne – in der kleinen Hemmerleinhalle im oberfränkischen Neunkirchen. 1992 folgte der erste Auftritt in der Münchner Olympiahalle, 2004 dann im Olympiastadion. Nun kommen sie zurück – mit alten Klassikern sowie Songs aus ihrem neuen Album "72 Seasons", dem ersten Studioalbum seit 2016.

Metallica in München: Termine im Olympiastadion und Einlass

Die Konzerte in München sind die einzigen der Band im Rahmen der "M72 Tour" in Deutschland in diesem Jahr. Das sind die Termine im Olympiastadion:

24. Mai 2024

26. Mai 2024

Das Konzert beginnt jeweils um 18 Uhr. Einlass ist ab 16 Uhr.

Tickets für Metallica-Konzerte in München

Die Tickets für die Konzerte von Metallica in München gingen schon im vergangenen Jahr in den Vorverkauf. Die Stehplatzkarten sind inzwischen ausverkauft. Sitzplatztickets gibt es allerdings noch zu kaufen. Die dafür Preise starten bei rund 114 Euro.

Das sind die Vorbands bei Metallica-Konzerte in München

Bei den beiden Konzerten treten unterschiedliche Vorbands auf. Diese Bands stehen neben Metallica am Freitag auf der Bühne:

Architects

Mammut WVH

Das sind die Vorbands am Sonntag:

Lesen Sie dazu auch

Five Finger Death Punch

Ice Nine Kills

Metallica in München: Anfahrt zum Olympiastadion

Grundsätzlich ist eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln sinnvoll, da die 4000 Parkplätze am Olympiastadion bei Großveranstaltungen schnell belegt sind. Besucherinnen und Besucher können Parkplätze in der Nähe des Olympiaparks oder Park&Ride-Möglichkeiten rund um München nutzen.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, hat die Wahl zwischen U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bus. Diese Linien halten in der Nähe des Olympiaparks: