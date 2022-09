Galerist: Johann König soll Frauen belästigt haben

Der Berliner Galerist Johann König soll einem Bericht zufolge Frauen sexuell belästigt haben. König weist die Vorwürfe zurück.

Gegen den Berliner Galeristen Johann König werden Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs erhoben. Das berichtet die Wochenzeitung Zeit. König habe mehreren Frauen gegenüber anzügliche Bemerkungen gemacht, sie unangemessen berührt oder gegen ihren Willen geküsst.

Laut dem Bericht der Zeit erheben manche Frauen anonym, manche unter ihrem Klarnamen Vorwürfe gegen den deutschen Kunsthändler. Die Vorfälle sollen mehrere Jahre zurückliegen und sich im Kontext von Kunstveranstaltungen zugetragen haben. Aus Angst vor beruflichen Konsequenzen seien die betroffenen Frauen bisher nicht an die Öffentlichkeit getreten.

Vor einigen Jahren trat ein Artikel über sexuelle Belästigung durch Hollywood-Mogul Harvey Weinstein die #MeToo-Debatte los. Foto: Frank May, dpa (Symbolbild)

Galerist Johann König soll Frauen begrapscht und gegen ihren Willen geküsst haben

Im Jahr 2017 soll König auf der Kunstmesse FIAC in Paris Frauen begrapscht, eine Frau festgehalten und eine andere in eine Toilette zu drängen versucht haben. Im gleichen Jahr soll der Galerist in dem Berliner Restaurant Grill Royal eine Frau gegen ihren Willen geküsst haben. Der Zeit zufolge soll die Wochenzeitung bereits ein Schreiben von Königs Anwalt erhalten haben, in dem sämtliche Vorwürfe gegen den Galeristen ausnahmslos bestritten werden.

