Michael Köhlmeiers „Die Verdorbenen“: Einmal im Leben einen Mann töten

Strand, Meer, ein junger Mann tötet einen Fremden. Warum? In Albert Camus berühmten Roman „Der Fremde“ kann das der Täter Meursault nicht beantworten, nur ein Zufall vielleicht, in der Sonne blendete das Messer des anderen … Auch in Michael Köhlmeiers neuem Werk „Die Verdorbenen“ wird ein junger Mann am Strand einen Fremden töten, nachts, in Ostende, mit einem Holzstück. Warum? Nicht um die Tat, aber um diese Frage kreist dieser dunkle, spannungsgeladene Roman, in dem der österreichische Schriftsteller versucht, das Böse im Menschen auszuleuchten, einen philosophischen Essay in die Geschichte einer unheilvollen Liaison verpackt.

Also hinein in dieses zeitlos gute, aber auch verstörende Buch, das in die Universitätsstadt Marburg an der Lahn in den 70er Jahren führt – dort, wo auch der Schriftsteller einst studierte – und in das Köhlmeier, dieser so elegante und leichtfüßige Erzähler, von Beginn an ein unheimliches Unbehagen hineinwebt. Auf Seite 13 lässt er seine Hauptfigur Johann sich an ein Gespräch mit dem Vater erinnern: Als er sechs Jahre alt gewesen sei, habe ihn sein Vater gefragt, ob er einen Wunsch für sein ganzes Leben habe? Er solle es sich überlegen, morgen werde er ihn noch einmal fragen. „Ich hätte es ihm gleich sagen können, es war etwas, das man nicht sagen, nur denken darf, so viel wusste ich bereits von der Welt. Die Antwort hätte gelautet: Einmal in meinem Leben möchte ich einen Mann töten.“

Lederklamotten und klassenkämpferische Miene

Es ist also etwas faul an diesem Johann, der seine Geschichte von Schuld und Unschuld in der Rückschau erzählt, nur was genau, ist schwer zu fassen. An Begabungen mangelt es ihm jedenfalls nicht. Eingeschrieben für Germanistik und Politikwissen, nebenbei arbeitet er als Tutor sowie in einer Kneipe, schreibt Songs für den Österreichischen Rundfunk und eine Kolumne für eine Regionalzeitung. Die klassenkämpferische Miene wie auch die schwarze Lederkleidung hat er sich nur deswegen zugelegt, weil er annimmt, dass beides „im Karneval der Geschlechter“ anziehend wirken könnte. Ein Pseudo-Revoluzzer, im Bett liest er Balzac. Aber in nichts wirft er sich mit Liebe hinein.

„Eine Vorahnung sagte: Du wirst schlecht aussteigen“

Dann, bei einem von ihm geleiteten Wochenendseminar, dreht er in einer Pause mit einer der Studentinnen eine Runde um den See. Christiane, fest vergeben an ihren Kinderfreund Tommi. Wenig Tage später eröffnet sie ihm, dass sie zu ihm ziehen werde … Tommi weint, Johann bezeichnet das Ganze als Missverständnis. Eine unerklärliche Verrücktheit. Aber gegen Ende der Semesterferien, einsam und sich langweilend durch Marburg stromernd, beginnt er Gefallen an der Idee zu finden. Und so beginnt diese Liaison, die zu einer Dreiecksgeschichte wird, in die Johann nicht aus Liebe, sondern Neugier hineinschlittert, begleitet daher auch nicht von der Euphorie erster Verliebtheit, sondern von einem unguten Gefühl: „Eine Vorahnung sagte: Du wirst schlecht aussteigen. Du wirst dich verfluchen, wenn du sie nimmst. Und sie wird dich verfluchen. Ihr werdet euch selbst und einander verfluchen. In diesem Gedanken war viel Melodram, und Melodram lockt. Weil Melodram Fantasie ist, sehnsuchtsvolle Illusion, Roman. Niemand wünscht sich, Anna Karenina zu sein. Aber wie wäre es, ein Stück weit zu leben wie sie, von solcher Hingabe durchdrungen, hinweg über alles Leben rundum?“

Das nächste dunkle Orakel, in diesem von durchdringender Kälte durchzogenen Roman. Unglücke, so nennt Johann das, was noch weiter passieren wird. Nichts also, an dem jemand wirklich Schuld trägt. Nicht die Tat, aber diese Gleichgültigkeit gegenüber den anderen ist das, was die Verdorbenheit ausmacht. Bei Camus wird der junge Mann mit dem Tod bestraft. Bei Michael Köhlmeier liest sich das Urteil so: „Du bist kein Held der Liebe. Solche sind immer irgendwie schuldig. Du aber bist ein durch und durch und von allem Anfang bis in Ewigkeit Unschuldiger, und das ist fürwahr das Widerlichste, wozu es ein Mensch bringen kann“.