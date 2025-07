Michael Spyres, der Sänger zweier Welten

Weil ohne Schematismus auch die Welt des Operngesangs nicht auskommt, hat sich bei den männlichen Vertretern des Metiers die Grobunterteilung in die Stimmlagen Bass, Bariton, Tenor eingebürgert. Darauf sind die Sänger heute spezialisiert, die Tenöre für die hoch liegenden, zuvörderst den Libretto-Helden gewidmeten Partien, die Baritone hingegen für die mittleren, fülligeren Lagen, ideal für gebrochene Charaktere und für Finsterlinge auf der Bühne.

Michael Spyres sprengt dieses Schema. Der US-Amerikaner denkt nicht daran, sich beispielsweise bei Mozarts Opern-Titelhelden nur auf den Tenor-Idomeneo zu beschränken, er singt auch den Bariton-Don Giovanni. Und beide Partien mit demselben technischen Brillanz, demselben stilistischen Verständnis, derselben vokalen Kultur. Spyres selbst bezeichnet sich mit einem Zwitterwort als „Baritenor“, folglich finden sich in seinem Repertoire auf der Tenorseite etwa die Gipfelstürmereien des Tonio in Donizettis „Regimentstochter“ (neun Mal das hohe c!) und Chapelou in Adams „Postillon von Lonjumeau“ (bis zum hohen d), während die Baritonseite sich weit auffächert zwischen Mozarts „Figaro“-Graf, der Titelrolle in Rossinis „Barbier“ und dem Grafen Luna in Verdis „Troubadour“.

Schon früher sangen Tenöre Baritonpartien und umgekehrt

Spyres, der 1979 im US-Bundestaats Missouri in eine Musikerfamilie geboren und früh gefördert wurde, entschloss sich als 24-Jähriger, nach Europa zu gehen, um in Wien seine Gesangsausbildung zu vervollkommnen. Zunächst schien die Tenorlage die Oberhand behalten zu wollen, doch der auch historisch interessierte Spyres entdeckte, dass im 18. und 19. Jahrhundert die heutzutage strikten Unterteilungen der männlichen Singstimme eher fließend waren, dass damals auch Tenöre Baritonpartien sangen und umgekehrt. Spyres kultivierte diese Erkenntnis für sich und erarbeitete sich folglich, auf zweierlei Pfaden wandelnd, ein Repertoire von enormer Breite.

Nur konsequent, dass der Sänger irgendwann auch bei Wagners Helden landen würde. Als Lohengrin war er bereits zu erleben, letztes Jahr gab er den Siegmund in der Bayreuther „Walküre“. Diesen Sommer nun ist er zusätzlich zum Siegmund bei der Festspiel-Neuinszenierung der „Meistersinger“ als Walter von Stolzing zu erleben. Eine Wagner-Figur, die, auf ihre Art, auch Zwitterhaftes an sich hat, gehen doch in Stolzing letztlich Naturtalent und Regelwerk siegreich zusammen. Am Freitag ist Premiere.