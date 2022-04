Familie: Schauspieler Uwe Bohm unerwartet gestorben

Als Teenager begann seine Karriere mit dem Film "Nordsee ist Mordsee". Jetzt ist Uwe Bohm überraschend gestorben.

Der aus dem "Tatort" bekannte Schauspieler Uwe Bohm ist nach Angaben seiner Familie im Alter von 60 Jahren gestorben.

"Mit unendlicher Traurigkeit geben wir das Ableben unseres geliebten Vaters, Ehemanns, Sohns und grandiosen Schauspielers Uwe Bohm bekannt", schrieb seine Frau Ninon Bohm am Samstag in einer E-Mail. "Er ist plötzlich und unerwartet verstorben." Die Familie bitte um Privatsphäre. Bohms Adoptivmutter Natalia Bowakow-Bohm bestätigte auf Anfrage, dass sie die Nachricht vom Tod ebenfalls erhalten habe.

Uwe Bohm, Adoptivsohn des Regisseurs Hark Bohm, wurde vor allem mit Rollen als Bösewicht in Krimis wie "Tatort" bekannt. Der 1962 als Uwe Enkelmann in Hamburg geborene Schauspieler begann seine Karriere als Teenager 1976 in Hark Bohms Film "Nordsee ist Mordsee".

Später spielte er erfolgreich Theater unter anderem am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Unter Regisseur Fatih Akin wirkte er auch im 2016 erschienen Film "Tschick" mit.

© dpa-infocom, dpa:220409-99-859538/3 (dpa)