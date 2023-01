Kulturpolitiker Christoph Stölzl gestorben

Der Historiker und frühere Berliner Wissenschafts- und Kultursenator Christoph Stölzl ist tot.

Stölzl starb am Dienstag im Alter von 78 Jahren im bayerischen Evenhausen, wie die Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar am Mittwoch bestätigte. Stölzl war neben zahlreichen anderen Funktionen in Kultur und Politik bis 2022 Präsident der Hochschule. Zuvor hatte der RBB berichtet.

(dpa)