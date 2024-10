Polizei beendet Rap-Videodreh

Die Polizei hat den ungenehmigten Dreh eines Rapvideos in Frankfurt gestoppt. Zeugen hätten berichtet, dass in einer größeren Gruppe eine Waffe in die Höhe gehalten wurde, wie die Polizei Frankfurt mitteilte. Die Polizei sei daraufhin mit einem Großaufgebot ausgerückt. Bei der Untersuchung sei dann festgestellt worden, dass zwei Musiker ein nicht angemeldetes Musikvideo aufgenommen hätten.

Durch Waffen, wie etwa eine Armbrust oder ein Schlagring, sollte mutmaßlich das martialische Auftreten der beiden Rapper untermauert werden. Die Waffen seien von der Polizei sichergestellt worden. Zudem seien Anzeigen aufgenommen worden, etwa wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Polizei habe zudem einen Platzverweis für die Gruppe ausgesprochen.