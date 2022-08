Ein Festtags-Zug durch die jüdische Kultur

Eine kleine, silberne Eisenbahn liegt in einer Vitrine im Jüdischen Museum Augsburg Schwaben. Wie viel Spiel und wie viel Kultur steckt in diesem Werk?

Von Bildender Kunst über Musik bis Literatur: In unserer Serie „Werk der Woche“ stellen wir wöchentlich in loser Folge ein Kunstwerk mit regionalem Bezug vor, das die Begegnung lohnt.

Schon ihr Schimmer verrät es: Diese kleine Eisenbahn ist kein Spielzeug aus dem nächstbesten Spielwarenladen. Ein Künstler aus Jerusalem hat das Bähnchen aus Silber geschmiedet – und verziert mit hebräischen Schriftzügen. So steht dieser Zug mit vier Waggons in einer Vitrine im Jüdischen Museum Augsburg Schwaben. Carmen Reichert, Leiterin des Museums, gefällt das Werk. Die Bahn zählt zu ihren Lieblingsstücken der Dauerausstellung: „Das hier ist ein Mitzwa-Zug. Mitzwa bedeutet ’Gute Tat’.“ Und Mitzwot heißen die 613 Regeln für das richtige Leben im Glauben, nach jüdischer Lehre.

Reichert erklärt, dass dieser Zug auf vielen Gleisen tuckert, zwischen Kitsch, Kunst, Glaube, Spiel, Bildung – denn diese Bahn führt auf einen Streifzug durch wichtige jüdische Festtage. Der Silberschmied Yehoshua Freimann, geboren 1939, stellt an den Beginn der Zug-Reise eine Feier, die sonst am Ende einer jeden jüdischen Woche steht: der siebte Tag. Sabbat.

„Schawua Tow“ steht auf dem Kessel der Lok – was „Gute Woche“ bedeutet – und auf dem Becher hinter dem Lokführerhäuschen verkündet Psalm 116,13, das Sabbat-Gebet: „Ich will den Kelch des Heils nehmen“. Sogar zwei Kerzenständer, wie sie jüdische Familien an jedem Freitag auf den Abendtisch stellen, liegen auf dem zweiten Zug-Waggon – in Miniatur, kaum fingernagelgroß. Aber da tauchen schon rätselhafte Details des Werks auf: „An Sabbat, dem Ruhetag, dürften gläubige Juden und Jüdinnen eigentlich nicht einmal mit dem Zug fahren“, erklärt Reichert. Auf der Lok baumelt zudem eine Glocke – so wie sie sonst die großen Thora-Gebets-Rollen krönt. Am Sabbat soll keine Musik klingen. Aber das Glöckchen darf Töne geben, wenn die Thora zum Gebet getragen wird.

Auf Waggon zwei liegt ein Fässchen mit Inschrift: „Jain jissmach“. Also: „Wein macht glücklich“ – denn Wein gehört zum jüdischen Ritual. Genauso wie das Fässchen Öl am letzten Wagen. Waggon drei aber birgt eine Überraschung: einen neunarmigen Chanukka-Leuchter. Chanukka ist die jüdische Lichterfeier im Winter. „Warum dieses Fest?“, hat sich Reichert oft gefragt. Ist nicht Jom Kippur der höchste aller Feiertage, noch vor dem Sabbat? Jom Kippur, wenn im Herbst jüdische Gemeinden ihr neues Jahr beginnen?

Win-Win-Situation: Was der Mitzwa-Zug mit Schabbat und Chanukka zu tun hat

Der Künstler selbst führt zur Antwort. Über den Mitzwa-Zug sagte Freiman bei einem Museumsbesuch 2005: „Die Idee kam dadurch, dass Freunde sich über die schnelle Schabbat-Feier am Freitagabend beklagten. Die Kinder wüssten nichts mit den Gegenständen an Schabbat anzufangen, würden gleich wieder gehen wollen und daher müsse alles sehr schnell gehen. Dieser Zug ist als lehrreiche Spielmöglichkeit für die Kinder gedacht und für eine friedliche und lange Schabbat-Feier.“

Für Reicher fügt sich so alles zusammen: „Chanukka ist ein Fest, bei dem Kinder wichtig sind. Sie bekommen zu Chanukka entweder Geschenke oder Geld. Das Kinderspiel, der Zug, macht den Kindern Spaß und gibt den Eltern die Freiheit, den Feiertag – sei es Schabbat oder Chanukka – mit Wein und Fröhlichkeit zu begehen.“