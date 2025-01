«Shitstorm» mit viel Glitzer: Berliner Modewoche gestartet

Mit ersten Shows ist die Berliner Modewoche in ihre neue Runde gestartet. Der deutsche Designer Kilian Kerner zeigte seine Kollektion mit dem Namen «Shitstorm» und setzte dabei besonders auf die Farben Pink, Gold, Silber und Schwarz. Auffällig waren teilweise sehr opulente Outfits, viel Glitzer und überlange Ärmel.

Mehrere Designerinnen und Designer zeigen in den kommenden Tagen wieder ihre Entwürfe. Geplant ist zum Beispiel eine Laufsteg-Show von der Marke Marc Cain, zu der Moderatorin Michelle Hunziker und das brasilianische Model Alessandra Ambrosio erwartet werden.

Insgesamt sind bis Montag rund 30 Shows in verschiedenen Ecken der Hauptstadt geplant - darunter an Orten wie der Uber Eats Music Hall, dem Entsorgungsunternehmen Berlin Recycling oder der Halle am Berghain. Die Fashion Week findet zweimal pro Jahr in der Hauptstadt statt.

Designer Kilian Kerner setzt viel auf die Farbe Pink. Foto: Jens Kalaene/dpa

Designer Kilian Kerner zeigte sich mit seinen Models auf dem Laufsteg. Foto: Jens Kalaene/dpa