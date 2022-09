Joan Jonas zeigt gespiegelte Wahrheiten

Im Haus der Kunst in München ist die bislang größte deutsche Werkschau der amerikanischen Performance- und Video-Künstlerin Joan Jonas zu sehen. Mit vier Jahren Verspätung.

Wie Pinguine wackeln fünf dick eingemummte Menschen über eine Schneefläche. Der Wind weht so stark, dass sie kaum vorankommen. Aber mit der Zeit gelingt es dann doch, simple Formationen zu bilden und einer Choreografie zu folgen. Elend kalt sei es gewesen, wird sich Joan Jonas Jahre später erinnern. Das alles hätte sie aber gar nicht interessiert, und so entstand 1968 mit „Wind“ eine ihrer wichtigsten Performances, die viel über einen langen Kampf erzählt.

Selten ist Joan Jonas auf bequemen Wegen spaziert, mit Gegenwind war sowieso dauernd zu rechnen. Aber die überraschend kleine Frau hat standgehalten. Dass ihre Ausstellung aus der Tate Modern nun doch noch in München gezeigt wird – vier Jahre nach der Absage des damals finanzklammen Hauses der Kunst –, passt nur zu gut in diese Vita.

Jonas wurde 1936 in New York geboren, wuchs auf Long Island auf. Foto: Maximilian Geuter

Joan Jonas kreiert in München ein Unterwasserballett

Als der große Erfolg eingesetzt hat, war sie schon fast 80. Unwillkürlich muss man an die winzige Louise Bourgeois denken, die Frau der Spinnenmamas, die auch erst in ihren Siebzigern Anerkennung fand. Bei Jonas war es mit der Biennale von Venedig dann auch gleich das wichtigste internationale Parkett: 2015 bespielte sie den Pavillon der USA. Und die Menschen standen Schlange, um ihre Bienen auf Videos und Zeichnungen zu sehen, Wälder, weite Landschaften – oder Fische, die im Filmzusammenschnitt mit Performerinnen ein herrliches Unterwasserballett vor Augen führten.

Auch im Haus der Kunst gibt es Fische, krakelig gemalt, wie das Kinder tun, und immer wieder kommt das Wasser über Mattscheiben und Filmleinwände hinzu. Eine „Undine“ taucht auf („Moving Off the Land II, 2019), und der tiefblaue Ozean ist so unfassbar schön, dass man diese Bilder festhalten möchte. Doch nichts darf im Kosmos der Joan Jonas verweilen, binnen Sekunden wechseln die Szenen. Die Vergänglichkeit ist hier auf eine aberwitzige Spitze getrieben, als wollte diese Seherin aus New York einen Eindruck davon vermitteln, wie rasant wir unseren Lebensraum zerstören.

Joan Jonas wollte schon in jungen Jahren Künstlerin werden

Dass die heute 86-Jährige mit ihren wegweisenden Performances nach draußen ging und damit zwangsläufig die Natur ins Boot geholt hat, ist freilich auch der Not geschuldet. Räume zu mieten, war teuer. Zugleich wollte sie den sterilen White Cube vermeiden und kam deshalb für die meisten Galeristen gar nicht erst infrage. Dass sie eher am Rand der Kunstwelt agiert hat, mag ihr essenzielle Freiheiten bewahrt haben.

Schon mit fünf, sechs Jahren wollte Joan Künstlerin werden. Sie wuchs auf Long Island in einem kulturaffinen Umfeld auf, die Mutter ging mit der Kleinen in Ausstellungen und ins Theater, der Vater, eine Art verkrachter Poet, brachte ihr die Literatur nahe. Und dann gab es da noch Amateurzauberer und einen Onkel, der Dioramen gebaut hat. Das mag weit in der Vergangenheit liegen, doch Jonas ist eine Sammlerin, die nichts wegwerfen oder ad acta legen kann. Auch keine Eindrücke.

Joan Jonas studierte Bildhauerei

Genauso wenig lässt sie von ihren Standardrequisiten ab. Was gleich zum Auftakt dieser ersten umfassenden Retrospektive in Deutschland wie auf einem Gabentisch präsentiert ist – Tierfiguren, Steine, Masken –, findet neben den zahlreichen Spiegeln in einer Tour Verwendung. Alles durchläuft bei Jonas den Prozess der Veränderung und wird neu zusammengeführt.

Tierisch, diese Installation der Amerikanerin, die nun in München steht. Foto: Maximilian Geuter

Dass die studierte Bildhauerin nicht bei ihren starren Giacometti-haften Figuren bleiben wollte, hat also durchaus Gründe. Der Aufbruch im New York der Sixties, die Happenings und die anstachelnde Versuchsatmosphäre waren das ideale Umfeld für eine Künstlerin, die keine konkrete Technik ausüben oder irgendeinen Stil übernehmen wollte. Und das Performative bot alle nur denkbaren Möglichkeiten – bald festgehalten im Film, später kombiniert mit Zeichnungen und skulpturalen Elementen und somit zur Installation geworden.

Ausstellung von Joan Jonas im Haus der Kunst in München noch bis Februar 2023

Besonders eindrucksvoll sind diese verschiedenen Ebenen in „Lines in the Sand“ (2002/2005) verschränkt. Es geht um den Helena-Mythos und den Trojanischen Krieg, dessen Motive – Jonas verlagert den Plot nach Ägypten – als wirtschaftliche Interessen entlarvt werden. Sogar Pyramiden kommen vor: gezeichnet, auf Fotografien von den Reisen der Großmutter oder im Video-Dreh der exotisierenden Architekturkulissen von Las Vegas.

Der Irakkrieg schwebt im Raum, und dann zieht auch schon das tiefe Rot von „Juniper Tree“ (1976/1994) nach einem ziemlich brutalen Märchen der Gebrüder Grimm zur nächsten Installation. Ein Bub wird da von seiner Stiefmutter enthauptet – was für ein böses Frauenbild. Und es fließt ordentlich Blut, das in schnell gemalten Köpfen und Herzen seinen unübersehbaren Ausdruck findet.

Im Haus der Kunst verbinden sich Video, Raum, Gegenstand und Licht zum Erlebnis in Joan Jonas’ Werken. Foto: Maximilian Geuter

Um die Ecke säuselt Tilda Swinton. Wie eine Sirene liegt sie in „Volcano Saga“ auf einem Felsen – 1985 noch völlig unbekannt – und sinniert über gescheiterte Ehen, die in einem isländischen Epos verhandelt werden. Die Landschaft deutet auf Seelenzustände, vielleicht ist es aber auch ganz anders. Bei Joan Jonas weiß man nie so genau, was tatsächlich gemeint ist. Doch darauf kommt es gar nicht an. Irgendwann blitzt es sowieso im Gedächtnis, so, als hätte Jonas einen ihrer Spiegel der Erkenntnis in die Sonne gehalten.

Die Schau findet im Haus der Kunst in München statt, bis 26. Februar 2023 täglich außer Dienstag von 10 bis 20 Uhr, donnerstags bis 22 Uhr.