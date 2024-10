Dokumentation Obersalzberg berichtet von Besucherrekord

Einen Besucherrekord hat die Dokumentation Obersalzberg in den ersten zwölf Monaten seit ihrer Wiedereröffnung verzeichnet. Rund 220.000 Menschen hätten sich die neue Dauerausstellung «Idyll und Verbrechen» seit dem 27. September 2023 angesehen, teilte das Institut für Zeitgeschichte München–Berlin am Dienstag mit. Damals war das Museum nach einer Erweiterung neu eröffnet worden. Das zu klein gewordene Gebäude hatten nach Angaben des Instituts pro Jahr etwa 170.000 Interessierte besucht.

Am Obersalzberg bei Berchtesgaden in den bayerischen Alpen verbrachte Adolf Hitler zwischen 1933 und 1945 viel Zeit. In seinem Berghof entschied der Diktator im Kreis enger Vertrauter über Verfolgung, Krieg und Völkermord. Die Dokumentation Obersalzberg an dem historisch bedeutenden Ort sieht sich als Lern- und Erinnerungsort, der sich mit der Geschichte des Obersalzbergs und der NS-Diktatur auseinandersetzt.