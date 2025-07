Wie wohl eine Banane für sechs Millionen Dollar schmeckt?

Was darf man von einem Kunstwerk erwarten, das „Comedian“ heißt? Einen Hanswurst, einen Scherzkeks oder eine schnöde Banane mit Klebeband? Dem italienischen Konzeptkünstler Maurizio Cattelan war sofort klar, dass es die Banane sein musste. Seit die Arbeit 2019 erstmals auf der Art Basel in Miami Beach zu sehen war, kann man über dieses Kunstobst herzhaft lachen, Humor vorausgesetzt. Der beste Witz ist, dass ein chinesischer Krypto-Pionier und Kunstsammler die Arbeit im November 2024 für sechs Millionen Dollar auf einer Auktion ersteigerte, wo Cattelan anfangs in Miami nur schlappe 120.000 Dollar als Preis für seine Banane mit Klebeband festgesetzt hatte. Schon bei der ersten Präsentation hatte sich der Künstlerkollege David Datuna über das Werk hergemacht, es verspeist und gesagt: „Ich bin der erste Künstler, der die Kunst eines anderen Künstlers isst.“

Gerade hängt - genauer hing - der „Comedian“ im Centre Pompidou Metz, natürlich mit einem Klebeband an der Museumswand befestigt. Nun war es ein Museumsbesucher aus den Niederlanden, der dieser Verführung nicht standhalten konnte. Der örtlichen Regionalzeitung Le Républicain Lorrain sagte er als Begründung für seinen Kunsthunger: „Ich wollte einfach mal probieren, wie eine Banane schmeckt, die sechs Millionen Dollar wert ist.“

Museum und Künstler reagierten gelassen, es wurde keine Anzeige erstattet, stattdessen kam einfach eine neue Frucht an die Wand. Maurizio Cattelan bedauerte lediglich, dass der Besucher „die Frucht mit dem Kunstwerk selbst verwechselt“ habe. „Anstatt die Banane mitsamt Schale und Klebeband zu essen, hat er sich damit begnügt, nur die Frucht zu verzehren“, sagte der Italiener laut Medien. Das Werk ist noch bis zum 2. Februar 2027 in der Ausstellung zu sehen. Die Banane und das Klebeband werden übrigens regelmäßig ausgetauscht. (mit dpa)