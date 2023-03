"Dirty Dancing" kommt als Musical erstaunlich frisch daher

Plus Im Deutschen Theater München ist der Filmklassiker jetzt in einer Bühnenversion zu sehen – mit einem Johnny, der Erotik pur verkörpert.

Sie ist die Stimme des jungen Amerika im Jahr 1963: eine Idealistin, die sich in der Bürgerrechtsbewegung engagiert und an die Gleichheit aller Menschen glaubt. Er ist ein Underdog, geprägt von Armut und Chancenlosigkeit, für den der American Dream nicht gemacht zu sein scheint. Frances, genannt "Baby" und Johnny – ein Paar der klassischen Kombination "Ihr da oben – wir da unten". Dass es für die Lovestory dennoch ein Happy End geben wird, ist Stoff für ein Musical wie "Dirty Dancing".