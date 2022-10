"Dracula" ist großes Kino auf der Bühne

Plus Der Stoff ist unverwüstlich, das Publikum feiert im Deutsche Theater München das Musical "Dracula" mit Stehapplaus.

Knoblauch, Kruzifix, eine zerkrümelte Hostie und Weihwasser im Sarg – eine wahrhaft wunderliche Mischung aus Aberglauben und christlicher Religion mischt sich im unsterblichen „Dracula“. Das überdimensionierte schwarze Schlafgemach des teuflischen Blutsaugers dominiert denn auch das Bühnenbild, erweitert allerdings zu einer Fledermaus, denn bekanntlich zählen diese Geschöpfe der Nacht zu den treuen Begleitern des Grafen aus Transsylvanien. Der ist mit seinem Gefolge erotischer Vampiretten zu Gast im Deutschen Theater – und animierte das Publikum zu begeistertem Stehapplaus für eine bis ins Detail perfekt inszenierte Aufführung.