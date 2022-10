Musical

vor 52 Min.

Hundertwasser-Musical: Ein Leben bunt wie seine Bilder und Bauten

Szene aus dem Musical „Hundertwasser", das im Festspielhaus Neuschwanstein uraufgeführt wurde. Links in der Hauptrolle ist Felix Martin zu sehen.

Plus „Hundertwasser – Das Musical“ erntet bei seiner Premiere im Festspielhaus Neuschwanstein begeisterten Applaus. Neben der Musik macht es eine ausgefeilte Choreografie zum Genuss.

Von Markus Röck

Das Meer rauscht. Friedensreich Hundertwasser steht am Steuer seines Schiffs Regentag mit Kurs auf Neuseeland – sein Paradies. „Fahr übers Meer“ setzt sich als erster Ohrwurm fest. Es ist der Auftakt zu „Hundertwasser – Das Musical“ im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen. Es folgt eine fast dreistündige Reise durch die bunte Lebens- und Gedankenwelt des Wiener Künstlers, die schließlich bei Meeresrauschen sanft wieder ausklingen würde – wäre da am Samstag im fast voll besetzten Haus nicht längst der enthusiastische Schlussapplaus des Premierenpublikums aufgebraust.

