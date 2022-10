"Hamilton" in Hamburg: "Eine Show mit unheimlicher Energie"

"Hamilton" gilt als Musical-Sensation der letzten 20 Jahre am Broadway, nun feiert es in Hamburg Premiere. André Bücker, Intendant des Staatstheaters Augsburg, weiß, was das Stück so besonders macht.

Herr Bücker, Sie haben Hamilton 2018 in New York schon gesehen. Welchen Eindruck hat es bei Ihnen hinterlassen?



André Bücker: Ich war absolut begeistert. Es ist eine Show, die eine unglaubliche Energie entwickelt. Ich habe so etwas vorher noch nie gesehen, diese Verknüpfung von Show, Musical, von Tanz, von Hip-Hop, das übt einen großen Sog aus und ist bemerkenswert.

Erstaunlich, denn die Figuren reden unter anderem über den Staatsetat und ein neues Steuersystem. Das klingt als Bühnengeschehen nicht besonders prickelnd.



Bücker: Ne, klingt nicht sexy, da haben Sie recht. Aber man sagt ja, ein guter Schauspieler kann auch das Telefonbuch vorlesen und es ist ein guter Abend. Insofern geht es tatsächlich nur darum, wie es gemacht wird. Die Original-Show, die ich gesehen habe, ist sensationell gemacht und gerade die Überraschung, wie man mit solchen Themen umgeht, ist die ganz hohe Schule der Bühnenkunst.

Staatsintendant André Bücker Foto: Ulrich Wagner

Die Titelfigur ist Alexander Hamilton, einer der Gründerväter und erster Finanzminister der USA. Es geht um den Unabhängigkeitskrieg gegen die Briten Ende des 18. Jahrhunderts und um die Frage, wie eine demokratische Gesellschaft aufgestellt sein muss. Wie wird trockener Geschichtsstoff zum erfolgreichsten Musical der letzten Jahre?



Bücker: Indem es perfekt gemacht ist, mit Tempo, wirklich sehr viel Humor, fulminantem Tanz und der anrührenden Story um Hamilton und seinen Widersacher Aaron Burr, der ihn am Schluss in einem Duell erschießt. "Hamilton" hat alle Zutaten für eine mitreißende Show. Aber klar, es ist auch ein bisschen Nachhilfeunterricht in amerikanischer Geschichte.

Glauben Sie, dass dieser spezifisch amerikanische Stoff auch in Deutschland so einschlagen kann?



Bücker: In Amerika ist es auch deshalb so unglaublich erfolgreich, weil es unzählige Franchise-Produktionen gibt, die durch das Land touren und in Schulklassen gehen, das wird es in Deutschland natürlich nicht geben. Auch ohne diesen Hintergrund überzeugt das Musical natürlich einfach durch seine perfekte Show. Aber viel wird auch davon abhängen, wie die Aufführung in deutscher Sprache funktioniert.

Das Musical über den amerikanischen Gründervater Alexander Hamilton feiert am 6. Oktober 2022 Premiere in Hamburg. Foto: Ulrich Perrey, dpa

Bemerkenswert ist ja auch die Musik in "Hamilton", eine Kombination aus verschiedenen Musikstilen vom Jazz bis zum Rap.



Bücker: Die Musik prallt in ihren abrupten Wechseln regelrecht aufeinander. Das erzeugt eben auch diese ungeheure Dynamik des Abends.

Beschreiben Sie doch mal eine Szene, die einen starken Eindruck bei Ihnen hinterlassen hat.



Bücker: Den stärksten Eindruck hat gleich der Anfang gemacht. Ein siebenminütiges Opening mit fantastischen Lichtwechseln und mit höchster Präzision. In dieser Form habe ich das tatsächlich noch nicht gesehen. Ich saß danach fast atemlos im Zuschauerraum und dachte: Was kann denn jetzt noch kommen, das geht ja noch über zwei Stunden. Aber es ging genauso gut weiter, ohne dass es irgendwann durchhängt und dass es einen immer wieder überrascht. Das fand ich damals herausragend.

Zur Person: André Bücker, Jahrgang 1969, ist seit 2017 Intendant des Staatstheaters Augsburg. Zuletzt inszenierte er für das Staatstheater das Schauspiel "Jerusalem" von Jez Butterworth.