Zehn Jahre „Hamilton“: Das Musical, das die USA noch immer bewegt

Fast genau vor zehn Jahren – ohne dass es die meisten damals bemerkten – erlebte der Broadway in New York einen seiner größten Momente. Am 6. August 2015 feierte das Musical „Hamilton“ im Richard-Rodgers-Theatre seine offizielle Premiere. Ein Jahrzehnt, elf Tony Awards und anderthalb Trump-Regierungen später prägt die Geschichte über Amerikas Gründungszeit noch immer die Theaterbranche, die Popkultur – und den politischen Diskurs der USA.

Wie sehr „Hamilton“ ein Ausnahmephänomen ist, lässt sich kaum übertreiben. Der Einsatz von Hip-Hop und Rap, um amerikanische Geschichte zu erzählen, ist dabei nur die Oberfläche. Entscheidender ist, dass das Stück progressive, heutige Werte aus den Küstenmetropolen der USA in eine stolze Erzählung der Nationengründung einbettet.

Lin-Manuel Miranda, Donald Trump und die politische Botschaft von „Hamilton“

In diesem Musical treten die Gründerväter der USA auf und rappen – mit Bühnenfiguren von Alexander Hamilton bis zu den Präsidenten George Washington und Thomas Jefferson. Mit feministischen Texten, Motiven gegen die Sklaverei und einer bewusst vielfältigen Besetzung sendet „Hamilton“ eine klare Botschaft: Die Gründungsgeschichte der USA kann aus einer liberalen, progressiven Perspektive erzählt werden. Auch wenn die Ideale von Freiheit, Gleichheit, Selbstbestimmung damals unvollständig im politischen System verwirklicht wurden – sie lieferten später die Grundlage für Emanzipation, Bürgerrechte, Kämpfe um Gerechtigkeit. Das Musical verschweigt die Widersprüche der Gründerväter nicht, feiert aber den revolutionären Kern ihrer Ideen. Der Theaterkritiker Daniel Pollack-Pelzner beschrieb es einmal als „eine Feier Amerikas als Land der Einwanderer, das den unvollkommenen Plan der Gründer weiterführt“.

Kennt man die Biografie des „Hamilton“-Schöpfers Lin-Manuel Miranda, wird klar, woher diese Erzählung rührt. Seine Familie stammt ursprünglich aus Puerto Rico – ebenso wie der Protagonist des Musicals. Mirandas Vater arbeitete in New York als Politikberater für einige der bekanntesten Persönlichkeiten der Stadt, Ex-Bürgermeister Ed Koch und Ex-Senatorin Hillary Clinton. Damit verschaffte er der neu eingewanderten Familie nicht nur einen sicheren Platz in der Mittelschicht, sondern öffnete auch dem jungen Miranda Einblicke in die politische Maschinerie der Metropole. Hinzu kam sein Faible für das Werk des legendären Drehbuchautors Aaron Sorkin („The West Wing“), der für seinen idealistischen Blick auf den politischen Betrieb berühmt wurde.

Lin-Manuel Miranda ist der Komponist des Erfolgsmusicals „Hamilton". Foto: Pulitzer Board, dpa (Achivbild)

So spiegelt Mirandas Werdegang sein Verständnis vom „American Dream“: Mit Durchhaltevermögen, Optimismus und den Möglichkeiten dieses Landes auch scheinbar Unmögliches zu erreichen – unabhängig von Herkunft oder Hintergrund. Schon sein Debütmusical „In the Heights“ zeichnete ein ähnliches Bild: ein Einwandererviertel in New York, dessen Bewohner ihre lateinamerikanischen Wurzeln pflegen, zugleich aber neue Träume, Gemeinschaft und Identität in ihrer Wahlheimat finden.

Nur 15 Monate nach der Premiere von „Hamilton“ wurde Donald Trump Präsident – eine erste Bewährungsprobe für die Botschaft des Stücks. Heute, in seiner zweiten Amtszeit, stellen Trump und seine Anhänger vieles infrage, wofür „Hamilton“ steht: Amerika als Einwanderungsland. Demokratie und Rechtsstaat. Freiheit und Menschenrechte. Stattdessen definiert der Trumpismus das Land über Herkunft und Ausschluss – und schottet es auch außenpolitisch ab.

Nach zwei Niederlagen gegen Trump wirken die Gegner dieser Politik oft ratlos. Teile des progressiven Lagers – vor allem in jüngeren Milieus – haben eine zutiefst pessimistische Deutung übernommen: Die US-Geschichte erscheint ihnen nur noch als Abfolge von Sklaverei und Genozid, manchmal verbunden mit Sympathien für autoritäre Gegner Amerikas, die selbst keine der Werte teilen, auf die sich die Progressiven berufen. Manche von ihnen fühlen paradoxerweise dieselbe Bewunderung für Putins Russland, die Teile der Rechten empfinden.

US-Präsident Donald Trump und seine Anhänger stellen das von „Hamilton" vermittelte Weltbild infrage. Foto: Alex Brandon, AP/dpa (Symbolbild)

„Hamilton“ zwischen Kritik, Publikumserfolg und politischer Wirkung

Diese Stimmung prägt auch manche Kommentare zum zehnjährigen Jubiläum von „Hamilton“, manche erklären die Weltanschauung des Musicals bereits für überholt. Doch die letzten zehn Jahre zeigen auch die Kraft der Erzählung: Umfragen belegen, dass die Mehrheit der Amerikaner ihr Land und seine Geschichte weiterhin positiv sieht. Viele bewerten Einwanderung als etwas Gutes und bekennen sich zu gesellschaftlichen Fortschritten wie der Ehe für alle. Selbst konservative Politikerinnen und Politiker – zum Beispiel die Republikanerin Nikki Haley, die gegen Trump um die Präsidentschaftskandidatur konkurrierte – verankern ihre eigene Lebensgeschichte darin, dass sie selbst Einwanderer sind, oder Kind von Einwanderern. Die Demokraten dagegen haben gerade dort Wähler verloren, wo sie als zu pessimistisch wahrgenommen wurden. Nach den Wahlen 2024 warnte der Kongressabgeordnete Ritchie Torres, diese Haltung habe „historische Zahlen von Latinos, Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern sowie Jüdinnen und Juden“ entfremdet – Gruppen, die die Demokraten eigentlich vertreten wollen.

Auch der kommerzielle Erfolg des Stücks unterstreicht die Kraft dieser Botschaft. „Hamilton“ brach Kassenrekorde, setzte neue Standards für vielfältige Besetzungen, brachte früh Live-Aufzeichnungen einem breiten Publikum nahe – gerade für jene, die wie Miranda einst nicht das Geld für Broadway-Tickets hatten – und legte außergewöhnlich viel Wert darauf, die Inszenierung an die Sprache und die kulturellen Nuancen des jeweiligen Publikums anzupassen. Die deutsche Fassung war das erste große Übersetzungsprojekt. Die Premiere fand im Oktober 2022 in Hamburg statt.

„Hamilton“: Ein moderner American Dream als Orientierung in unsicheren Zeiten

Diese moderne Version des „American Dream“ hat nicht nur die Theaterwelt verändert, sondern weist auch politisch einen Weg. „Hamilton“ knüpft an die Gründungsideale an und zeigt, wie sich die enge Definition von „amerikanisch“ durch Trump überwinden lässt. So wie die frühen Abgesänge auf Trump verfrüht waren, könnten sich auch die Nachrufe auf „Hamilton“ als voreilig erweisen. Zehn Jahre nach der Premiere ist die tiefere Kraft des Musicals noch spürbar: Es bietet ein Narrativ, das Gräben überbrücken und dem Land in einer gefährlichen Zeit Orientierung geben kann.