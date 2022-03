Die "Rocky Horror Show" zieht immer noch

Das Deutsche Theater München zeigt die unverwüstliche "Rocky Horror Show". Das Publikum kennt seine Einsätze, auch wenn es der Bühne nicht die große Konkurrenz macht.

Die Konkurrenz zur Bühne – eher schwach bei dieser Premiere. Zwar war die Stimmung von Anfang an auf hohem Level, doch der Mitmach-Effekt mit Leuchtstäben, Wasser und Konfetti hielt sich in Grenzen, ja selbst die Dragqueens made in Munich mit Strapsen und Glitzer-Make-up musste man im Premieren-Publikum suchen. Die Aufführung wurde dennoch mit Standing Ovations ein überwältigender Erfolg für die englische Mannschaft, die mit Richard O`Briens Originalfassung des Musicals gerade im Deutschen Theater in München gastiert.

Dass die Uraufführung schon bald ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel hat, ist kaum zu fassen. Doch Nostalgie wird bei dieser hinreißenden Rock-'n'-Roll-Revue kaum wach, denn das Publikum besteht nur in Teilen aus Oldies, sehr viele sind jung und offensichtlich Liebhaber der Idole ihrer Elterngeneration. Die neuen alten Fans kennen den Text, wissen, was angesagt ist in einzelnen Szenen und brüllen die richtigen Stichworte Richtung Bühne.

Natürlich ist die Schockwirkung über Schwule und Transvestiten, Geschlechtergrenzen oder Gruppensex, die 1973 noch die Gemüter erhitzte, heute längst von der TV-Realität eingeholt, doch der "Rocky Horror" Kult zieht noch immer, in München auch angeheizt durch den Film-Evergreen in den Museumslichtspielen. Gnadenlos gut die harten Melodien wie „The Time Warp“, „Touch-a, Touch-a, Touch-me“ oder das elegische „I´m Going Home“ zum dramatischen Finale, die längst Ohrwurmqualität haben, abgefahren fetzig die unglaublich temporeiche Choreografie, die dem Publikum in die Beine geht und ein abwechslungsreiches Bühnenbild in Form einer bewegten Filmkulisse, das durch Videoprojektionen zusätzlich für Augenfutter sorgt.

Nach einer Autopanne im transsylvanischen Horrorschloss

Nächtens verschlägt es das biedere Pärchen Janet und Brad (schön und stimmstark Claire Keenan mit Wandlungswunder Sev Keoshgerian an ihrer Seite), gerade frisch verlobt, nach einer Autopanne ins transsylvanische Horrorschloss. Sie suchen eigentlich ein Telefon, um den Naturwissenschaftler Dr. Scott zu benachrichtigen, der auch noch Alienforscher ist – doch sie erleben eine Nacht wilder sexueller Orgien. Denn Master Frank 'n' Furter (super, zwischen Charme und Dämonie: Oliver Savile), seine Gehilfen Riff Raff (Declan Egan), Magenta, Columbia und die ganzen schrägen Kerle in Korsetts, Strapsen und High Heels vom Planeten der Transsexuellen frönen lüstern der freien Liebe. Dafür haben sie sich einen neuen Lustknaben aus alten Leichenteilen geschaffen, den Homunculus Rocky (Ryan Goscinski) – in der Aufführung ein vergoldeter, leicht unbeholfener Ken, der mit seinen Muskeln das brave Barbie-Girl Janet verführt.

Alle anderen sind richtig schön gruselig und hauen ganz schön vulgär auf die erotische Pauke. Eine hinreißende Liveband mit drei Musikern, die nach großem Orchester klingt (Musikalische Leitung Dan Tomkinson), sorgt für den dynamischen Sound dieser Freak-Show, rasante Bühnenbildwechsel und Special Effects, vor allem aber die sensationellen Tanzeinlagen und die abgefahrenen Kostüme machen das Kultmusical der 1970er zum absoluten Event und zum Muss für jeden Musicalfreund. Wer Neuling ist in der Rocky-Fan-Gemeinde – den führt der beliebte Schauspieler Sky du Mont auf Deutsch durch die abgedrehte Handlung des englischen Originals: reaktionsschnell die klassischen Zwischenrufe wie „Boring!“ parierend.

