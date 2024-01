Ariana Grande veröffentlicht neuen Song "yes, and?"

Das letzte Album der Sängerin erschien im Jahr 2020. Fans dürfen sich diese Woche auf neue Musik von Ariana Grande freuen.

US-Superstar Ariana Grande veröffentlicht in dieser Woche ein neues Lied. Der Titel des Stücks lautet "yes, and?" und soll am 12. Januar erscheinen, wie aus einem Post auf dem Instagram-Profil der 30-Jährigen hervorging. Weiteres gab die Musikerin zunächst nicht bekannt.

Grande hatte im Dezember mit Fotos und Videos aus einem Tonstudio die Herzen der Fans höher schlagen lassen. Ihr letztes Album "Positions" erschien im Jahr 2020. Das sechste Studiowerk der Sängerin war ihr drittes Nummer-eins-Album in den US-Charts in rund zwei Jahren.

