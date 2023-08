Musik

Bekanntestes Widerstandslied neben "Bella Ciao": Geschichte der "Moorsoldaten"

Überliefert ist das "Lied der Moorsoldaten" in etlichen farbigen Liedblättern. Manche entstanden schon im KZ Börgermoor, andere kamen später hinzu.

Plus Vor 90 Jahren sangen KZ-Häftlinge zum ersten Mal das antifaschistische Lied von den "Moorsoldaten". Ein Stück Musik mit bewegter Geschichte.

Von Joachim Göres

"Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor." So lautet der Refrain des "Moorsoldatenliedes", das international neben "Bella Ciao" zu den bekanntesten antifaschistischen Widerstandsliedern gehört. Vor 90 Jahren schrieben es drei kommunistische Häftlinge, die von den Nationalsozialisten im KZ Börgermoor im Emsland geschunden wurden – um der Lager-SS zu beweisen, dass man sich weder von ihren Misshandlungen noch von harter körperlicher Arbeit bei der Trockenlegung des Moores unterkriegen lässt.

Johann Esser dichtete die sechs Strophen von "Die Moorsoldaten"

Der Bergmann Johann Esser dichtete die sechs Strophen. Der Schauspieler Wolfgang Langhoff überarbeitete die Zeilen. Der kaufmännische Angestellte Rudi Goguel erfand die Melodie. Ein melancholisches und zugleich Mut machendes Lied, das bei seiner ersten Aufführung am 27. August 1933 vor Wachmannschaften und Häftlingen seine Wirkung nicht verfehlte, wie Langhoff in seinem Buch "Die Moorsoldaten" schreibt: "Wir sangen, und bereits bei der zweiten Strophe begannen die fast 1000 Gefangenen den Refrain mitzusingen. Ich sah den Kommandanten. Er saß da, den Kopf nach unten, und scharrte mit dem Fuß im Sand. Die SS still und unbeweglich. Ich sah die Kameraden. Viele weinten."

