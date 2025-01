Pelhams Abschiedsalbum Dritter der Charts - Central Cee vorn

Rapper Moses Pelham ist mit seinem vorerst letzten Album «Letzte Worte» auf Platz drei der Charts eingestiegen. Das teilte GfK Entertainment in Baden-Baden mit.

Der Mitbegründer des Deutschraps hatte auf seinem Abschiedsalbum unter anderem mit Xavier Naidoo zusammengearbeitet und damit in den Medien für Wirbel gesorgt. Denn Naidoo fiel über lange Zeit mit Aussagen auf, die ihm Antisemitismus- und Rassismus-Vorwürfe einbrachten. Er trat mit sogenannten Reichsbürgern auf, verbreitete Theorien der QAnon-Bewegung und polarisierte mit Äußerungen zur Corona-Pandemie. Im Jahr 2022 veröffentlichte Naidoo ein Video, in dem er angab, sich jahrelang in Verschwörungserzählungen verrannt zu haben: «Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue», sagte er.

Im Juni 2024 erhob die Staatsanwaltschaft Mannheim Anklage wegen Volksverhetzung gegen ihn. Naidoos Rechtsbeistand bestritt die Vorwürfe, er gehe von der Unschuld seines Mandanten aus. «Ich habe Xavier gebeten, auf meiner Platte zu singen, weil er und seine Stimme eng mit meinem Werk verbunden sind», hatte Pelham zur Zusammenarbeit gesagt. Naidoo sei schon bei Pelhams ersten Stücken dabei gewesen. «Wenn er singt, klingt es für mich nach Zuhause. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er mir diesen Gefallen tat und vom Ergebnis begeistert.»

Premiere auf dem ersten Platz

Auf den ersten Platz der Album-Charts schaffte es laut GfK erstmals ein britischer Rapper: Central Xee stieg mit «Can't Rush Greatness» direkt auf Rang eins vor den Hardrockern von Hämatom mit «Für Dich» ein.

In den Single-Charts verteidigen Rosé & Bruno Mars ihren Spitzenplatz mit dem Hit «APT.» vor dem Rapper reezy mit «Sabía que no». Platz drei erreichte der bayerische Partyhit «Wackelkontakt» von Oimara.