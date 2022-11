Seit Jahren die Band der Stunde, jetzt mit ihrem Meisterwerk: Die Nerven werden mit ihrem neuen Album beim Konzert in Augsburg zum Zeitspiegel.

Immer wieder gefeiert als "die beste deutsche Live-Band", immer wieder seit dem Durchbruchalbum "Fun" unter die besten Platten des Jahres gewählt und immer wieder zur "Band der Stunde" erkoren – kein Wunder, wenn etwa das aktuelle, selbst betitelte Werk hintersinnige Kommentare zum Krisen-Zeitgeschehen enthält wie Songs namens "Ein Influencer weint sich in den Schlaf", wie solche Textzeilen: "Ich dachte mir, zur Hölle mit meinen Privilegien/ Jetzt bin ich dankbar, dass ich welche hab…"

Und dann treten Die Nerven an diesem Mittwochabend wieder mal in Augsburg auf, zum bereits fünften in den zehn Jahren, die das aus Stuttgart stammende Trio mit Julian Knuth, Max Rieger und Kevin Kuhn nun unterwegs ist – und alles daran haut unmittelbar um und verdichtet sich zugleich zu einem Spiegel der Gegenwartskultur. Da ist schon mal der Rahmen. Wie so viele Auftritte diesseits der Star-Sphären wird der Auftritt Wochen zuvor bereits aufgrund merklich sparsamer gewordener Konzertkartenkäufer vom Mittelgroßen ins Kleine verlegt, hier von der Kantine in den Soho Stage – aber weil Die Nerven eben mit ihrem dazwischen erschienenen neuen Album ein für reichlich Furore sorgendes Meisterwerk abgeliefert haben, ist der Klub dann gestopft voll und überhitzt, hätte diese Band eben wohl doch gegen alle Sorge und Vorsicht im Größeren bestanden.

Die Maximalparole von Die Nerven lautet: "Deutschland muss in Flammen stehen"

Und dann tritt das Trio um die 30 zur samt Gesang eingespielten EU-Hymne "Freude, schöner Götterfunken" auf die kleine Bühne und knallt sofort den Album-Opener "Europa" hintendrein: "Ich dachte irgendwie, in Europa stirbt man nie…" Programmatisch gefolgt von Song zwei, "Ich sterbe jeden Tag in Deutschland", mit der Maximalparole im Herzen: "Deutschland muss in Flammen stehen – ich will alles brennen sehen."

Knuth am Bass treibt sein Sprechsingen dazu punkig voran, Rieger an der Gitarre hat die gesangliche Wucht für die großen Zeilen, Kuhn am Schlagzeug ist ohnehin ein Berserker, der über alle Lärm-Ausbrüche und schwebende Pausen hinweg (auf der Bühne zentral und im Aussehen prägend wie einst Dave Grohl bei Nirvana) das wild vorantreibende Herz bildet. Über dessen Pochen können sich aber durchaus auch veritable Indie-Hymnen, wie auch an diesem Abend gespielte ältere mit "Angst" und "Niemals", aber auch aktuelle wie "Keine Bewegung" und "15 Sekunden", die Leistungsgesellschaft und Tiktok-Trends bespiegeln.

Bei Die Nerven passt alles nebeneinander

Ergibt das nun alles nun ein linkes, antinationalistisches, kapitalismuskritisches, selbstoptimierungsskeptisches ("Find niemals zu dir selbst!") Programm? Das ist bei den Nerven ungefähr so clever in sich selbst gebrochen und reflexiv aufgelöst wie bei Kraftklub – bloß musikalisch eben so weit origineller, dass Felix Kummer und Co. im Vergleich eher wirken wie Tote-Hosen-Epigonen. Punk und Post-Punk, Metal-Geballer und Indie-Ballade, tanzbarer Bass und bloßer Lärm-Exzess… – hier passt alles nebeneinander, hier findet alles zueinander, ohne manieristisch ausufernde Künstlerhaftigkeit, ohne zu große Redundanzen, nie mit einem Pathos, das nicht selbst wieder gebrochen würde ("Ganz egal").

Das ist nun auf dem Album "Die Nerven" samt all der treffsicheren Zeilen ("Der Tod läuft nicht gut auf Instagram / Baby, gib mir deine Hand") insgesamt so großartig wie bislang nur in Teilen – und das wirkt in den knapp 90 Minuten des Konzerts so typisch mitreißend, so unmittelbar energiegeladen wie von Beginn an bei diesem Trio, das inzwischen eher in Berlin als in Stuttgart residiert. Aberwitzig aus der Zeit gefallen, um mit allen Mitteln der 80er und 90er exakt als Ausdruck der heutigen Gegenwartsbeklemmung zu landen. Wie es schon auf dem Vorgängeralbum "Fake" hieß: "Wir machen alles falsch, wir machen alles richtig." Willkommen im Menschsein der Gegenwart. Und die Wut auf die Zustände, sie muss ja irgendwo hin. Zeit für: Die Nerven.