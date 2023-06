Musik

vor 51 Min.

Die Lebensweisheit des Jazzbassisten Buster Williams

Plus In seiner langen Karriere hat sich Buster Williams einen großen Namen gemacht. Er hat viele wichtige und richtige Entscheidungen in seinem Leben getroffen.

Von Reinhard Köchl Artikel anhören Shape

"Schau nach bei Google!" – Echt jetzt? Einer, der seit den 1970er Jahren den Buddhismus praktiziert, als Mitglied der weltweiten Vereinigung Soka Gakkai neben Wayne Shorter und Herbie Hancock eine Art Symbolfigur dieser Religionsform im Jazzcircuit verkörpert, kann nicht erklären, was der buddhistische Terminus "Unalome" bedeutet? Oder will Buster Williams bloß korrekt sein, keinen Fehler machen? Seine Aufforderung zur Internet-Recherche klingt nicht unhöflich, sondern entgegenkommend. Williams bleibt stets freundlich, offen, vornehm. Er ist einer, der reflektiert, bevor er spricht, kein Blabla-Typ, sondern einer, der lieber zuhört. Während wir über eine plausible Erklärung des Begriffes plaudern, hat er multitaskend den Google-Eintrag gefunden: "Unalome ist ein buddhistisches Symbol, das die individuelle Transzendenz und den Weg zur Erleuchtung im Laufe des Lebens darstellt." Muss alles korrekt sein. Es könnte sich ja auch um eine Metapher für sein Leben handeln.

"Unalome" (Smoke Sessions/Membran) steht auf dem Cover seines neuen Albums, das ein Foto des Bassisten ziert, an dessen Rand das Symbol einer Lotusblume auftaucht. "Dieses eine Wort schien die Stimmung oder den kollektiven Geist der Musik auf diesem speziellen Projekt perfekt auszudrücken", erklärt Williams. "Ich glaube, dass das Leben eine Abfolge von Schritten ist und dass diese Schritte auf einem aufsteigenden Pfad liegen sollten." Williams ist seit kurzem 81 Jahre jung, lebt seit 2014 mit seiner Frau und Jugendliebe Veronica (beide sind seit 1965 verheiratet) in Camden (New Jersey) und sein Pfad kennt tatsächlich nur eine Richtung: nach oben. Der Mann gilt als einer der renommierten Bassisten des vergangenen halben Jahrhunderts, Grammy-dekoriert, hoch angesehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen