Musik

vor 35 Min.

Die Superstars der Musik machen Kasse

Plus Die Rechte für Songs werden gerade für Millionenbeträge verkauft: Was ist da los auf dem Musikmarkt, dass selbst Bob Dylan sein Archiv veräußert?

Von Reinhard Köchl

Eigentlich dachten wir immer, „Blowinʼ In The Wind“ sei ein Antikriegssong, eine pazifistische Hymne, die vor allem junge Amerikaner in den 1960er Jahren lautstark sangen, um ihrem Protest gegen die Invasion ihres Landes in Vietnam eine Stimme zu geben. Stattdessen ist sie eine Geldanlage. Fast 60 Jahre danach hat Bob Dylan offenbar alle idealistischen Motive über Bord geworfen und das kleine, unscheinbare, im August 1963 auf seinem Album „The Freewheelinʼ Bob Dylan“ erschienene Liedchen, mit dem ihm der endgültige Durchbruch gelang, zusammen mit rund 600 anderen Titeln verkauft. Die Autorenrechte gingen bereits Ende 2020 für geschätzte 300 Millionen Dollar an Universal Music, die Rechte an seinen Aufnahmen zu Beginn des neuen Jahres an Sony Music Entertainment, Universals schärfsten Konkurrenten. Den Kaufpreis schätzt das Branchenmagazin Variety auf 150 bis 200 Millionen Dollar. Macht summa summarum rund 500 Millionen Dollar für Mister Robert Allen Zimmerman, so sein bürgerlicher Name.

