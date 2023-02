Musik

25.02.2023

Tote Hosen spielen Benefizkonzert für Erdbebenopfer

Artikel anhören Shape

Für die Menschen in der Türkei und Syrien rocken die Toten Hosen in Düsseldorf - innerhalb von 60 Sekunden sind alle Tickets ausverkauft. Campinos Appell an die Fans: "Wir kämpfen mit Euch um jede Spende."

Vor mehr als 10.000 begeisterten Fans haben die Toten Hosen am Freitagabend in Düsseldorf ein emotionales Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gespielt. "Es ist ein schreckliches Ereignis, das uns hier zusammenführt", rief Frontmann Campino den Fans zu. "Und es ist kein Trauerabend, sondern es wird ein Kampfabend. Wir kämpfen mit Euch um jede Spende." Nach knapp zwei Stunden waren 400.000 Euro an Spenden eingegangen. Damit erreichten die Toten Hosen ihr Ziel, mindestens eine Million Euro für die Erdbebenopfer zu sammeln. Aus dem Ticketverkauf hatten sie bereits 600.000 Euro für die Erdbebenhilfe an die Hilfsorganisationen Rotes Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Medico International überwiesen. Live im Radio und Online Die Spendenaktion läuft in den kommenden Wochen weiter. Um zusätzliche Reichweite für den Spendenaufruf zu schaffen, wurde das Konzert bundesweit von sechs Radiosendern übertragen und live gestreamt. Unterstützt wurden die Toten Hosen von der Punkrockband Donots, dem Sänger Thees Uhlmann sowie Broilers-Frontmann Sammy Amara. Das Benefizkonzert fiel auf den Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. "Es fällt uns hier allen schwer, diese Perversion irgendwie auszuhalten, dass in einem Land ein Diktator (...) mit Krieg und Zerstörung wütet, und 2000 Kilometer entfernt müssen Menschen wegen einer Naturkatastrophe gegen den Tod kämpfen", sagte Campino. Mit einer Schweigeminute gedachten die Punkrocker und alle Fans den Toten in Europa. Zweieinhalb Wochen nach der Erdbebenkatastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Zahl der Toten inzwischen auf mehr als 50.000 gestiegen. (dpa)

Themen folgen