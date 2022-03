Die "Wanderlust" fasziniert den schwedischen Jazzer Jacob Karlzon

Plus Der Pianist wandert seit geraumer Zeit durch ganz verschiedene musikalische Landschaften. Im neuen Album bringt er große Gegensätze zusammen.

Stiefel und Rucksack sind gepackt, neue Ziele längst ausgemacht. Es muss ja nicht immer die Touristen-Panoramaroute sein, wenn ein ambitionierter Musiker wie Jacob Karlzon auf Wanderschaft geht. Denn gerade auf den abwegigen Pfaden wartet bekanntlich ein besonderer Reiz. Der 51-jährige Pianist, der normalerweise in Malmö lebt, ist ein stilistisch und musikalisch weit gereister Mann – und gilt gerade deshalb momentan als einer der interessantesten Vertreter seines Faches. Karlzon kommt eigentlich von der Klassik, teilte mit Jazzgrößen wie Kenny Wheeler, Billy Cobham, Norma Winstone, Dominic Miller oder Till Brönner die Bühnen, befasste sich auf „More“ 2012 sogar mit seiner Metal-Sozialisation und ließ bei seinen jüngeren Werken „Now“ und „Open Waters“ auch mal elektronische Elemente den Puls seiner Musik setzen.