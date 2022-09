Musik

Ein Revolutionär in einer Zeit ohne Helden

Plus Der Jazzpianist Nduduzo Makhathini stürzt auf sanfte Weise um: Seine Waffen sind das Wort und sein Charisma, dem sich niemand entziehen kann.

Von Reinhard Köchl

Das Kardinalproblem der Musik: Sie soll uns die Langeweile vertreiben, in die Beine gehen, aber bitte nicht in den Kopf. Wir akzeptieren sogar, dass sie uns manipuliert, steuert oder verdummt. Hauptsache, sie ist irgendwie da! Eine 24/7-Klangtapete. Und dann gibt es da noch das Kardinalproblem des Jazz per se: Die Leute werden dort nicht etwa abgeholt, sondern müssen sich die Musik erst erschließen, sie „erarbeiten“. Erst wer vorher intellektuelle Bocksprünge hingelegt hat, darf genießen. Wo ist der Erlöser, der Heiler, der uns aus diesem Dilemma befreien kann? Möglicherweise gibt es ihn sogar schon. Auf einem anderen Kontinent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

