08:50 Uhr

"Her Loss": Drake kündigt gemeinsames Album mit 21 Savage an

Bereits am Freitag soll das neue Album von Rapper Drake erscheinen. "Her Loss" ist eine Kollaboration mit 21 Savage. Die Neuigkeit hatten die beiden Musiker in einem Musikvideo verkündet.

Die Rapper Drake und 21 Savage haben ein gemeinsames Album angekündigt. Es trägt den Titel "Her Loss" und soll am Freitag (28. Oktober) erscheinen. Die Musiker gaben ihre neuerliche Kollaboration am Wochenende im Clip zu ihrem Nummer-1-Hit "Jimmy Cooks" bekannt. Dort werden in der Mitte der Titel und das Datum eingeblendet. Das Stück "Jimmy Cooks" startete im Juni auf Platz 1 der Billboard-Charts. Laut dem US-Magazin "Billboard" war es Drakes elftes Lied an der Chartspitze. Das dazugehörende Studioalbum "Honestly, Nevermind" erschien ebenfalls im Juni. Clip zu Jimmy Cooks

Bericht Billboard über neues Album

Bericht Billboard über Chartplatzierung von Jimmy Cooks (dpa)

