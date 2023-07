Musik in Augsburg

23.07.2023

Auftakt des Friedensfests: So ergreifend war die erste Augsburger Chornacht

Die ChorAkademieAugsburg trat im Konzertsaal des Leopold Mozart College of Music in der Grottenau auf. Unter der Leitung von Dominik Wortig sang die Gruppe unter anderem die Friedensbitte aus "Agnus Dei" von Gioachino Rossini.

Plus Hunderte Sängerinnen und Sänger eröffnen das Augsburger Friedensfest. Die Chornacht mit 28 Gruppen fand zum ersten Mal statt. Neben klassischen Stücken waren Poplieder und afrikanische Songs zu hören.

Von Diana Zapf-Deniz

Kurz vor Mitternacht ist der Rathausplatz voller Menschen. Sie alle treffen sich zum großen Finale der ersten Augsburger Chornacht. Der musikalische Ausklang läutet den Auftakt zum kulturellen Programm des Augsburger Hohen Friedensfestes ein. Der Mut der Macher des Friedensbüros der Stadt Augsburg zu dieser Chornacht hat sich gelohnt.

Als rund 1500 Menschen unter Anleitung der Chorleiter Peter Bader und Daniel Böhm mit "Viva la musica" das erste von vier Friedensliedern anstimmen, umarmt Thomas Weitzel (OB-Referat Stabsstelle Kultur) sein Team und ruft: "Ja, es funktioniert!". Gänsehaut pur an diesem Abend, an dem der Friede und die Freude an der Musik an erster Stelle stehen.

