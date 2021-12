Ein Manifest gegen "Impfdruck" in der Kultur sorgt für Missklänge

Die Impfquote an den deutschen Bühnen ist sehr hoch, der Kulturrat wäre sogar für eine Pflicht. Der Widerstand aber hat sich formiert: im Netzwerk "Musik in Freiheit".

Das eint noch alle: Die Pandemie traf die Szene hart, im Lockdown vor einem Jahr war Musik statt direkt aus dem Orchestergraben höchstens noch per Streaming über den Computer zu erleben – zumeist verstummt sie ganz. Die Zulassung von Impfstoffen inzwischen hat eine Wiederholung dessen zwar bislang verhindert, sorgt aber gerade in den Konsequenzen nun für Uneinigkeit. In der Initiative „Musik in Freiheit“ vereint kritisieren Künstlerinnen und Künstler von Klassik bis Pop nun einen besonderen Impfdruck auf sie – und werden dafür wiederum selbst kritisiert.

Die Impfquote in den Kulturstätten im Land ist hoch. An der Staatsoper in München sind 100 Prozent der Ensemblemitglieder und des Opernstudios geimpft. Im Staatsorchester und im Chor bewegt sich die Quote bei 90 Prozent. Im Augsburger Staatstheater zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Dort liegt die Impfquote bei mehr als 90 Prozent. Seit dem Frühjahr ist dort sogar ein Arzt verpflichtet. „Impfen ist die beste Form der Kulturförderung“, betont der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats Olaf Zimmermann. Jede Impfung bedeute ein Stück mehr Freiheit für die Kultur.´ Darum versichert Zimmermann, der persönlich im Interview mit unserer Redaktion auch bereits eine Impfpflicht an Bühnen befürwortet hat: „Der Kulturbereich nimmt jetzt seit fast zwei Jahren seine Verantwortung zur Bewältigung der Krise an und wird das auch in der Zukunft tun.“

400 Musikerinnen und Musiker gegen "Konformitätsdruck mit der Impfung"

Ob die hohen Quoten aber immer auf einer freiwilligen Entscheidung der Kulturschaffenden basieren? 400 Musikerinnen und Musiker aus ganz Deutschland klagen nun jedenfalls über einen sehr hohen Gruppenzwang innerhalb der Orchester und Ensembles – und gründeten darum das „Netzwerk Musik in Freiheit“ mit einem Manifest unter ebendiesem Titel. Darin richten sie sich gegen die geltenden Corona-Regeln, gegen einen vermeintlichen Gruppenzwang zur Impfung und fordern künstlerische Teilhabe für jeden, egal ob geimpft oder nicht.

In dem Manifest kritisieren die Unterzeichnenden, dass es seit Beginn der Pandemie „politische und gesellschaftliche Entwicklungen“ gebe, die sie unter anderem als „Konformitätsdruck mit der Impfung gegen Covid-19 als pauschal angenommene Grundlage zur Aufhebung der Freiheitseinschränkungen für alle wahrnehmen“. Rechtlich ist die Lage in Orchestern keine besondere: Wie überall am Arbeitsplatz gilt für Musikerinnen und Musiker die 3G-Regel – sie müssen also geimpft, genesen oder im Zeitrahmen gültig getestet sein. Wer keinen dieser drei Nachweise vorzeigt, kann das Konzert nicht spielen und muss mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Im Manifest heißt es weiter: „Den Menschen ist das gemeinsame Musizieren und das gemeinsame Erleben von Musik in weiten Teilen verfassungswidrig verboten worden. (...) Wir Musiker fordern hiermit, der Musik und der Kunst im direkten Austausch mit allen Menschen ihren dringend notwendigen, gewohnten, diskriminierungsfreien und freiheitlichen Raum zurückzugeben.“

Auch Hans Söllner hat das Manifest gegen die Corona-Maßnahmen unterschrieben

Die im Netzwerk zum Manifest Vereinten sind alle professionelle Musikerinnen und Musiker, sie arbeiten freischaffend oder in Festanstellung, sind Mitglieder renommierter Orchester, Bands, Ensembles, Solisten und Lehrende aus allen musikalischen Genres. Und unter ihnen sind nach eigenen Angaben Geimpfte, Ungeimpfte und Genesene. Darunter auch bekannte Namen: Liedermacher Hans Söllner, Saxofonist Christian Elin, Bratschist Hilmar Kupke, Trompeter Markus Stockhausen, Bassist Klaus Mertens und Sängerin Julia Neigel.

Ein wichtiger Impulsgeber ist Roger Hanschel. Der 57-jährige Saxofonist und Komponist unterrichtet an der Kölner Hochschule. Er tourte bereits im Auftrag des Goethe-Instituts durch Südamerika und wurde mehrfach von den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern ausgezeichnet. Und Hanschel spricht als eines von wenigen Mitgliedern des Netzwerks mit den Medien. Die meisten Unterzeichner meiden die Öffentlichkeit. Ein paar Mails, ein Vorgespräch und dann ein Interview, in dem Hanschel die Vorsicht des Netzwerks erklärt: Es sei ein „vermintes Terrain“.

Aber schildert auch sein Engagement: Die Corona-Situation sei für die Musikszene immer schwieriger geworden – deshalb sei er aktiv geworden. Er wollte die aktuellen Probleme im Land in einem Manifest zusammenhalten. Seine Meinung kundtun und sich mit Gleichgesinnten austauschen. Musik sei ein kreativer Prozess, mit all den Corona-Regeln sei das nicht mehr möglich. Der mitunter gezogene Vergleich mit der NS-Diktatur hinke zwar, so Hanschel – aber mit Beginn der Pandemie hätten sich in Deutschland auch „totalitäre Tendenzen“ eingeschlichen. Schmunzelnd verneint Hanschel auf die Nachfrage: „Ich war noch nie auf einer Querdenker-Demo.“ Er leugnet die Pandemie auch nicht, hat er doch selbst eine Infektion überstanden. Zur Wahrheit von „Musik in Freiheit“ gehört aber auch, dass sich Mitglieder auf umstrittene Interessensgemeinschaften wie „Ärzte für Aufklärung“ berufen und eine Impfung als „Gentherapie“ bezeichnen.

Augsburgs Intendant Bücker zum Manifest: "Bärendienst für die gesamte Kultur"

Auf kein Verständnis stößt das Netzwerk bei Intendant André Bücker vom Staatstheater Augsburg. Er nennt die Aktion als „enttäuschend und vollkommen an der Realität der Pandemie vorbeigedacht“. Das Manifest ist für Bücker „abgehoben und erweist der gesamten Kultur einen Bärendienst“.

Die Entscheidung für eine Impfung sei ein Akt der Solidarität und des Gemeinsinns und erwiesenermaßen der einzige Weg aus der Pandemie, teilt Bücker schriftlich mit. „Die Impfung rettet Menschenleben und ermöglicht, wenn auch zurzeit reduziert, gesellschaftliches Leben und kulturelle Veranstaltungen. Das sieht auch die überwältigende Mehrheit unseres Publikums so“, schreibt Bücker.