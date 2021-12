Independent-Musik

18:00 Uhr

Von Nürnberg in die ganze Welt: Die Songs von Dan Reeder erreichen Millionen

Plus Der Amerikaner Dan Reeder lebt seit 35 Jahren in Nürnberg. Als Maler ist er dort bereits bekannt. Mit seinen Songs erreicht er nun Millionen Abrufe.

Von Reinhard Köchl

Erfolgreich sein will eigentlich jeder. Aber was bedeutet Erfolg? Im Beruf oder im Sport vorwärts zu kommen, Einfluss zu haben, wohlhabend und vielleicht berühmt zu sein? An Klischees wie diesen zerbrechen mitunter Menschen. Wie fühlt es sich dagegen an, wenn auf der Homepage eines Künstlers zur Begrüßung der etwas seltsame Satz „Still unspoiled by success“ (Vom Erfolg noch unberührt) steht? Gut möglich, dass sich Dan Reeder nicht um das übliche Höher-Weiter-Schneller-Schöner schert. Sein Erfolg ist ein anderer, einer, der dem 67-Jährigen wesentlich mehr wert ist als die klassischen Rollenspiele für die Karriereleiter. Glück vielleicht, Zufriedenheit oder gar Freiheit. „Ich find’s richtig gut, so wie es ist“, lächelt der in Lafayette (Louisiana) geborene und seit rund 35 Jahren in Nürnberg lebende Musiker und Maler in seinem sympathischen American Slang, den er mit einem feinen fränkischen Einschlag würzt, alle Fragezeichen weg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

