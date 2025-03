Jan Delay wird in der Öffentlichkeit ungern angesprochen

Der Hamburger Musiker Jan Delay hat in seiner Freizeit gern seine Ruhe und wird im Alltag auch nicht häufig von Fans belagert. «Das hält sich völlig in Grenzen», sagte der 48-Jährige der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Freitag). «Ich glaube mal, weil ich das auch ausstrahle, dass ich jetzt nicht unbedingt Bock habe, angesprochen zu werden oder ein Foto zu machen oder so. Ich will einfach mein Ding machen und ganz normal sein.»

Hin und wieder lasse er sich auf ein Selfie ein, sage aber auch deutlich, wenn ihm gerade nicht der Sinn danach steht. «Wenn ich keinen Bock habe, dann sage ich, nee, sorry, ich bin jetzt hier und mache mein Ding. Ich wollte eigentlich nur eben Brötchen kaufen und kein Selfie machen», sagte Delay. «Und auch wenn ich dann der arrogante Arsch bin, ist es mir egal. Ich habe in diesem Moment einfach keine Lust, mich fotografieren zu lassen, das ist mein Leben und meine Entscheidung.»