Jane Birkins Konzerte fallen wegen Gesundheitsproblemen aus

Die englisch-französische Sängerin war bereits seit 2021 in Frankreich auf Tournee - bis sie im September einen Schlaganfall erlitt. Die geplanten Konzerte in Deutschland muss die 76-Jährige absagen.

Krankheitsbedingt fallen mehrere geplante Konzerte der englisch-französischen Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin aus. "Gesundheitliche Probleme zwingen Jane Birkin für die nächsten zwei Monate ihre geplanten Konzerte abzusagen", teilte der Konzertveranstalter Semmel Concerts am Donnerstag mit.

Betroffen sind das für den 24. März geplante Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie sowie ihre Auftritte am 26. März in München (Isarphilharmonie) und am 29. März in Berlin (Friedrichstadt-Palast).

Alle Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Ersatztermine gibt es noch nicht - nach Angaben des Veranstalters soll neu geplant werden, wenn die gebürtige Londonerin und Wahlfranzösin wieder gesund ist.

Mit ihrem aktuellen Album "Oh! Pardon tu dormais…" (deutsch: Oh! Entschuldige du schläfst...) ging die heute 76-Jährige bereits 2021 in Frankreich auf Tournee, bis sie im September einen Schlaganfall erlitt. Die Auftritte wurden 2022 und 2023 nachgeholt.

(dpa)