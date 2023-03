Johanna Summer, die Trendsetterin des deutschen Jazz

Die junge Pianistin aus Plauen lässt aufhorchen, weil sie sich in ihren Improvisationen auf Kompositionen der Klassik stützt. Jetzt hat sie ein neues Album aufgenommen.

Jung, weiblich, Jazz. Eigentlich sollte das alles heute keine Rolle mehr spielen. Wer die rasante Popularität der Johanna Summer verfolgt, dieser 1995 geborenen, außergewöhnlichen Pianistin aus Plauen im Vogtland, die in Dresden studierte und mitten im Schock des ersten Lockdowns im April 2020 ihr Debütalbum "Schumann Kaleidoskop" auf den Markt brachte, wer sich also fragt, warum diese Frau innerhalb kurzer Zeit zum Lieblings-Jazzthema der Feuilletons werden konnte, der kommt an den drei Schlagworten kaum vorbei. Denn die Konditionierung der Konsumenten beginnt und endet nun mal beim Zeitgeist.

Das Erfreuliche und wirklich Neue bei Johanna Summer ist, dass sie sich auf keines dieser Attribute verlässt. Bei ihrem intuitiven Marsch durch Tonarten und Taktstriche, beim Improvisieren also, verwendet sie nicht etwa die traditionellen Blaupausen des Jazz, die Standards des Great American Songbook, sondern die vermeintlich heiligen Kühe der Notenliteratur, die Werke klassischer Komponisten wie Bach, Beethoven, Tschaikowsky, Scrjabin und Ravel bis hin zu Ligeti. Über Nacht avancierte sie damit quasi zur Trendsetterin für den deutschen Jazz in den 2020er Jahren. Daran kann man auch zerbrechen.

Mit perfektionistischer Einstellung ging Johanna Summer ins Studio

Deshalb musste auf ihrem neuen Album "Resonanzen" (ACT/Edel) alles noch viel besser werden, viel ausgefeilter, viel raffinierter, viel wagemutiger, viel – neuer. Summer hatte ihre ersten Sessions akribisch vorbereitet, mit perfektionistischer Einstellung ging sie ins Studio. Beim Spielen dachte sie dann jedoch zu viel nach und bewertete zu viel, machte die Räume für sich selbst eng. Also musste sie noch einmal von vorn beginnen, das war sie der Musik schuldig.

Normalerweise ist so ein zweiter Anlauf nicht möglich, kostet Geld, gerade Studiozeit. Also wechselte Summer den Aufnahmeort, ging in die Ölberg-Kirche im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und spulte den Film noch einmal auf Anfang. Live-Atmosphäre vor einem kleinen, ausgewählten Publikum, zwei Durchläufe ohne Unterbrechungen. Für Zuhörer zu musizieren, das machte etwas mit Summer, sie spielte nun befreiter und konnte einigen Dingen einfach ihren Lauf lassen.

Diese Erkenntnis unterscheidet sie vom Rest des Feldes, egal, ob man dieses nun Jazz oder Klassik nennen will. Bei ihr passiert es einfach, sie lässt zu, dass sich Noten bewegen, Atmosphären zu mäandern beginnen, irgendwohin, keinem Plan oder Pfad folgend. Die Pianistin nimmt sich eine vertraute Vorlage und geht weiter damit, öffnet Räume, betritt Landschaften, von denen sie selbst vorher nicht ahnte, dass es sie überhaupt gibt. Sie will wissen, wie weit György Ligetis forsch zupackende Linke über das Ziel hinausschießen kann, was Frederic Mompous somnambule Exkurse für zusätzliche Geheimnisse verbergen, ob sich Franz Schuberts Lust auf das Momentum womöglich in die gegenläufige Richtung umleiten lässt und wie viel Jazz eigentlich in Edvard Grieg steckt.

Die Pianistin vertraut ganz auf ihre eigene natürliche Gabe

Alles geschieht angenehm zurückgenommen, mit einer gewissen Demut, die man nicht mit Understatement verwechseln sollte, sowie einem Sinn für Spannung, Dynamik und Dramaturgie. Jeder ihrer Töne wirkt singulär, entblößt, entkernt, wie ein Bekenntnis zur Freiheit des individuellen Ausdrucks. Ganz langsam, so, als würden sich die Noten gegenseitig anziehen, verbinden sie sich zu einem Organismus. Vielleicht ist das der einzige Weg, sich den großen Erwartungshaltungen zu entziehen: ganz bei sich bleiben, weiter auf die eigene natürliche Gabe vertrauen, dass einem zu Bach oder Ravel immer etwas einfällt, dass es kein falsch und kein richtig gibt, sondern nur den Augenblick, in dem es passiert. Das muss nicht zwingend "jung" sein, auch nicht "weiblich" und auch nicht per se "Jazz". Obwohl ihn Johanna Summer diesmal auf noch genialere Weise in der Klassik aufblühen lässt. So ist das zuvor kaum jemandem gelungen.